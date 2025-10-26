বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় নেবে ৩৪ জন, আবেদনের সুযোগ আর দুই দিন

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় নেবে ৩৪ জন, আবেদনের সুযোগ আর দুই দিন
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বিদ্যুৎ বিভাগে চার ক্যাটাগরির ৩৪টি পদে নিয়োগে আবেদন চলছে। ১৩ থেকে ২০তম গ্রেডের এসব পদে আবেদন করা যাবে আগামীকাল সোমবার, ২৭ অক্টোবর পর্যন্ত।
পদের নাম ও বিবরণ
১. কম্পিউটার অপারেটর
পদসংখ্যা: ১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞান বিভাগে স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি ও কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরে প্রতি মিনিটে বাংলায় ২৫ শব্দ ও ইংরেজিতে ৩০ শব্দের গতিসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্ট্যান্ডার্ড অ্যাপটিটিউড টেস্টে উত্তীর্ণ হতে হবে।
গ্রেড ও বেতন স্কেল: ১১,০০০–২৬,৫৯০ টাকা (গ্রেড–১৩)।
২. সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর
পদসংখ্যা: ৬
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি, কম্পিউটার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, সাঁটলিপিতে সর্বনিম্ন গতি প্রতি মিনিটে বাংলায় ৪৫ শব্দ ও ইংরেজিতে ৭০ শব্দ, কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরে সর্বনিম্ন গতি প্রতি মিনিটে বাংলায় ২৫ শব্দ ও ইংরেজিতে ৩০ শব্দ এবং কম্পিউটারে ওয়ার্ড প্রসেসিংসহ ই–মেইল, ফ্যাক্স পরিচালনায় দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
গ্রেড ও বেতন স্কেল: ১১,০০০–২৬,৫৯০ টাকা (গ্রেড–১৩)।
৩. অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
পদসংখ্যা: ৭
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, কম্পিউটার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরে সর্বনিম্ন গতি প্রতি মিনিটে বাংলায় ২০ শব্দ ও ইংরেজিতে ২০ শব্দ এবং কম্পিউটারে ওয়ার্ড প্রসেসিংসহ ই–মেইল, ফ্যাক্স পরিচালনায় দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
গ্রেড ও বেতন স্কেল: ৯,০০০–২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড–১৬)।
৪. অফিস সহায়ক
পদসংখ্যা: ২০
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
গ্রেড ও বেতন স্কেল: ৮,২৫০–২০,০১০ টাকা (গ্রেড–২০)।
বয়সসীমা (সব পদের ক্ষেত্রে)
১৮ থেকে ৩২ বছর। বিভাগীয় প্রার্থীর ক্ষেত্রে বয়সসীমা ৪০ বছর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য।
আবেদনের নিয়ম
আবেদন ফি
১ থেকে ৩ নম্বর ক্রমিকের পদের জন্য ১০০/– টাকা ও টেলিটকের সার্ভিস চার্জ ১২ টাকা (মোট ১১২ টাকা)।
৪ নম্বর পদের জন্য ৫৬ টাকা ও টেলিটকের সার্ভিস চার্জ ৬ টাকা (মোট ৫৬ টাকা)।
* সব গ্রেডের পদের ক্ষেত্রে অনগ্রসর শ্রেণির (ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী, শারীরিক প্রতিবন্ধী ও তৃতীয় লিঙ্গ) প্রার্থীদের আবেদন ফি ৫৬ টাকা ও টেলিটকের সার্ভিস চার্জ ৬ টাকা (মোট ৫৬ টাকা)।
* আবেদনের ৭২ ঘণ্টার মধ্যে ফি জমা দিতে হবে।
আবেদনের সময়সীমা
আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখ ও সময়: ২৭ অক্টোবর ২০২৫, বিকেল পাঁচটা।
নির্দেশনা
১। সব পদের জন্য লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে। ১, ২ ও ৩ নম্বর ক্রমিকে বর্ণিত পদের জন্য লিখিত ও ব্যবহারিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরাই মৌখিক পরীক্ষার জন্য যোগ্য বিবেচিত হবেন।
২। প্রবেশপত্র পাওয়ার বিষয়টি ওয়েবসাইটে ও প্রার্থীর মুঠোফোনে এসএমএসের মাধ্যমে (শুধু যোগ্য প্রার্থীদের) যথাসময়ে জানানো হবে।