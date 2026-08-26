হিসাব মহানিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ে ৫৭৫ পদে চাকরি, পুনর্নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে আবেদন শেষ ২৭ আগস্ট

হিসাব মহানিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ে ৫৭৫ পদে চাকরি, পুনর্নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে আবেদন শেষ ২৭ আগস্ট
হিসাব মহানিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ে ৩টি পুনর্নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। ৭ ক্যাটাগরিতে মোট পদসংখ্যা ৫৭৫ পদে আবেদনের শেষ তারিখ ২৭ আগস্ট ২০২৬।
চাকরির বিবরণ
১. পদের নাম: অডিটর
পদসংখ্যা: ৩৭৮
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-১১) ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা।
২. পদের নাম: কম্পিউটার অপারেটর
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-১৩) ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা।
৩. পদের নাম: জুনিয়র অডিটর
পদসংখ্যা: ৯২
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-১৬) ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
৪. পদের নাম: ডাটা এন্ট্রি কন্ট্রোল অপারেটর
পদসংখ্যা: ৪
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-১৬) ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
৫. পদের নাম: ড্রাইভার
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-১৬) ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
৬. পদের নাম: সর্টার
পদসংখ্যা: ৪০
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-১৯) ৮,৫০০-২০,৫৭০ টাকা।
৭. পদের নাম: অফিস সহায়ক
পদসংখ্যা: ৫৭
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-২০) ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
আবেদনের নিয়ম
পরীক্ষায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক প্রার্থীগণ ওয়েবসাইটে আবেদনপত্র পূরণ করবেন।
আবেদন ফি
১ নম্বর পদ: ১৬৮ টাকা (সার্ভিস চার্জসহ);
২ থেকে ৫ নম্বর পদ: ১১২ টাকা (সার্ভিস চার্জসহ);
৬ ও ৭ নম্বর পদ: ৫৬ টাকা (সার্ভিস চার্জসহ)।
**অনগ্রসর নাগরিকদের সব গ্রেডে চাকরির আবেদন ফি ৫৬ টাকা (সার্ভিস চার্জসহ)।
আবেদনের সময়সীমা
আবেদন শেষ: ২৭ আগস্ট ২০২৬, বিকেল ৪:০০টা।
নির্দেশনা
২৭ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখের বিজ্ঞপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে আবেদনকারী প্রার্থীদের পুনরায় আবেদন করার প্রয়োজন নেই।
বিস্তারিত দেখুন ওয়েবসাইটে।