নিয়োগ

হিসাব মহানিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ে ৫৭৫ পদে চাকরি, পুনর্নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে আবেদন শেষ ২৭ আগস্ট

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
ছবি: এআই/প্রথম আলো

হিসাব মহানিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ে ৩টি পুনর্নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। ৭ ক্যাটাগরিতে মোট পদসংখ্যা ৫৭৫ পদে আবেদনের শেষ তারিখ ২৭ আগস্ট ২০২৬।

চাকরির বিবরণ

১. পদের নাম: অডিটর

পদসংখ্যা: ৩৭৮

বেতন স্কেল ও গ্রেড

(গ্রেড-১১) ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা।

২. পদের নাম: কম্পিউটার অপারেটর

পদসংখ্যা: ২

বেতন স্কেল ও গ্রেড

(গ্রেড-১৩) ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা।

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৩. পদের নাম: জুনিয়র অডিটর

পদসংখ্যা: ৯২

বেতন স্কেল ও গ্রেড

(গ্রেড-১৬) ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

৪. পদের নাম: ডাটা এন্ট্রি কন্ট্রোল অপারেটর

পদসংখ্যা: ৪

বেতন স্কেল ও গ্রেড

(গ্রেড-১৬) ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

৫. পদের নাম: ড্রাইভার

পদসংখ্যা: ২

বেতন স্কেল ও গ্রেড

(গ্রেড-১৬) ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

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৬. পদের নাম: সর্টার

পদসংখ্যা: ৪০

বেতন স্কেল ও গ্রেড

(গ্রেড-১৯) ৮,৫০০-২০,৫৭০ টাকা।

৭. পদের নাম: অফিস সহায়ক

পদসংখ্যা: ৫৭

বেতন স্কেল ও গ্রেড

(গ্রেড-২০) ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।

আবেদনের নিয়ম

পরীক্ষায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক প্রার্থীগণ ওয়েবসাইটে আবেদনপত্র পূরণ করবেন।

আবেদন ফি

১ নম্বর পদ: ১৬৮ টাকা (সার্ভিস চার্জসহ);

২ থেকে ৫ নম্বর পদ: ১১২ টাকা (সার্ভিস চার্জসহ);

৬ ও ৭ নম্বর পদ: ৫৬ টাকা (সার্ভিস চার্জসহ)।

**অনগ্রসর নাগরিকদের সব গ্রেডে চাকরির আবেদন ফি ৫৬ টাকা (সার্ভিস চার্জসহ)।

আবেদনের সময়সীমা

আবেদন শেষ: ২৭ আগস্ট ২০২৬, বিকেল ৪:০০টা।

নির্দেশনা

২৭ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখের বিজ্ঞপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে আবেদনকারী প্রার্থীদের পুনরায় আবেদন করার প্রয়োজন নেই।

বিস্তারিত দেখুন ওয়েবসাইটে

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