বাংলাদেশ ব্যাংকে চুক্তিভিত্তিক চাকরি, পিএইচডি ডিগ্রিসহ যে যে যোগ্যতায় আবেদন

বাংলাদেশ ব্যাংকে চুক্তিভিত্তিক চাকরি, পিএইচডি ডিগ্রিসহ যে যে যোগ্যতায় আবেদন
বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রধান অর্থনীতিবিদ পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। এই পদে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ প্রদান করা হবে। আবেদনের শেষ তারিখ ১১ অক্টোবর ২০২৬।
চাকরির বিবরণ
পদের নাম: প্রধান অর্থনীতিবিদ
পদসংখ্যা: ১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা
অর্থনীতিতে পিএইচডি ডিগ্রি থাকতে হবে। প্রয়োগমূলক সামষ্টিক অর্থনীতিবিদ হিসেবে কমপক্ষে ১৫ বছরের কর্ম–অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বহুপক্ষীয় বা উন্নয়ন ব্যাংক, অর্থ মন্ত্রণালয়, কেন্দ্রীয় ব্যাংক অথবা এ ধরনের প্রতিষ্ঠানে সামষ্টিক অর্থনীতি ও আর্থিক বিশ্লেষণ এবং নীতি প্রণয়নে কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বেতন ও সুযোগ-সুবিধা
বাজারভিত্তিক প্রতিযোগিতামূলক বেতন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হবে।
নিয়োগের মেয়াদ
৩ বছর।
আবেদনের নিয়ম
আগ্রহী প্রার্থীদের সর্বোচ্চ দুই পৃষ্ঠার একটি কভার লেটার এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা, কর্ম–অভিজ্ঞতা ও সংশ্লিষ্ট দক্ষতার বিস্তারিত উল্লেখ করে সিভি ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দিতে হবে।
আবেদনের ঠিকানা: পরিচালক (এইচআরডি-১), মানবসম্পদ বিভাগ-১, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা-১০০০।
ই-মেইলেও আবেদন করা যাবে: [email protected]