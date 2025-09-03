নিয়োগ

বিদ্যুৎ কোম্পানিতে চাকরির সুযোগ, ১ লাখ ৭৫ হাজার টাকা বেতন

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
ছবি: প্রথম আলো

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি পিএলসিতে (নেসকো) জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। বিদ্যুৎ প্রতিষ্ঠানটি ১টি শূন্য পদে একজনকে নিয়োগ দেবে। গত ৩১ আগস্ট প্রকাশিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। গত সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

পদের নাম: ব্যবস্থাপনা পরিচালক।
পদসংখ্যা: ১টি।
আবেদনে শিক্ষাগত যোগ্যতা
*স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সিভিল, মেকানিক্যাল বা বৈদ্যুতিক প্রকৌশলে স্নাতক ডিগ্রি অথবা ব্যবসায় প্রশাসন, অর্থনীতি, ব্যবস্থাপনা অথবা অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।
*একাডেমিক ক্যারিয়ারে সিজিপিএ ৫–এর মধ্য ৩.৫, ৪–এর মধ্য ২.৫ অথবা সব পরীক্ষায় দ্বিতীয় শ্রেণি থাকতে হবে। তৃতীয় বিভাগ থাকলে আবেদনের দরকার নেই।
অভিজ্ঞতা: সরকারি খাতের (জিওবি/এসওই/স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা) ক্ষেত্রে প্রার্থীর কমপক্ষে ২০ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। যার মধ্যে বিদ্যুৎ খাতে উচ্চপদস্থ ব্যবস্থাপনা পদে (জাতীয় বেতন স্কেলের মূল গ্রেড–৪ এবং তার ওপরে) প্রার্থীর কমপক্ষে ৩ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

আবেদনের বয়সসীমা: ৫০–৬২ বছর।
বেতন: ১,৭৫,০০০ টাকা।
সুযোগ–সুবিধা: বাড়িভাড়া মূল বেতনের ৪০%, ২টি উৎসব বোনাস, বৈশাখী ভাতা (মূল বেতনের ২০%), বার্ষিক গ্র্যাচুইটি, গ্রুপ বিমা, ছুটি নগদীকরণসহ আরও একাধিক সুযোগ–সুবিধা রয়েছে।
আবেদনপদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫।

