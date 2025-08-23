বেসরকারি সংস্থায় চাকরি, বেতন ২০০০০ থেকে ৩৮০০০ টাকা

বেসরকারি সংস্থায় চাকরি, বেতন ২০০০০ থেকে ৩৮০০০ টাকা
বেসরকারি সংস্থা বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি বিভিন্ন গ্রেডের ৬ পদে জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদন করা যাবে।
পদের নাম ও বিবরণ
১. এরিয়া ম্যানেজার
পদসংখ্যা: ১টি
বেতন: ৩৮,০০০/- পরবর্তী সময়ে ৪০,০০০/-।
যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: স্নাতকোত্তর/স্নাতক ও কম্পিউটারে পারদর্শী হতে হবে। মাইক্রোফিন্যান্স প্রতিষ্ঠানে কমপক্ষে ০২ (দুই) বছরের এবং ৬/৭টি শাখা সুপারভিশনের অভিজ্ঞতা। নিজস্ব বৈধ লাইসেন্সসহ মোটরসাইকেল থাকতে হবে।
বয়স: সর্বোচ্চ ৩৫-৪০ বছর।
২. ম্যানেজার (অডিট)
পদসংখ্যা: ১টি
বেতন: ৩৮,০০০/- পরবর্তী সময়ে ৪০,০০০/-।
যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: হিসাববিজ্ঞান/ ফিন্যান্স বিষয়ে স্নাতকোত্তর/স্নাতক। পিকেএসএফের মাইক্রোফিন্যান্স প্রতিষ্ঠানে উক্ত পদে ০৩ (তিন) বছর নিরীক্ষা কার্য পরিচালনার অভিজ্ঞতা। নিজস্ব বৈধ লাইসেন্সসহ মোটরসাইকেল থাকতে হবে।
বয়স: অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর।
৩. শাখা ম্যানেজার
পদসংখ্যা: ১টি
বেতন: ৩২,০০০/- পরবর্তী সময়ে ৩৫,০০০/-।
যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: স্নাতক/স্নাতকোত্তর ও MS Office, অটোমেশনসহ কম্পিউটারের পারদর্শী। পিকেএসএফ এর সহযোগী সংস্থায় উক্ত পদে কমপক্ষে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা। নিজস্ব বৈধ লাইসেন্সসহ মোটরসাইকেল থাকতে হবে।
বয়স: অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর।
৪. হিসাবরক্ষক কাম সুপারভাইজার
পদসংখ্যা: ১টি
বেতন: ২৮,০০০/- পরবর্তী সময়ে ৩০,০০০/-
যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: স্নাতক/স্নাতকোত্তর (বাণিজ্য) ও কম্পিউটার MS Office, অটোমেশনসহ কম্পিউটারের সব কাজে পারদর্শী হতে হবে। ঋণ কার্যক্রমের হিসাব ব্যবস্থাপনায় উক্ত পদে কমপক্ষে ২ বছরের অভিজ্ঞতা। নিজস্ব বৈধ লাইসেন্সসহ মোটরসাইকেল থাকতে হবে।
বয়স: সর্বোচ্চ ২৫-৩৫ বছর।
৫. ফিল্ড অফিসার
পদসংখ্যা: ১টি
বেতন: ২০,০০০/-পরবর্তী সময়ে ২২,০০০/-
যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: (স্নাতক/স্নাতকোত্তর)/এইচএসসি। ঋণ কর্মসূচিতে উক্ত পদে কমপক্ষে ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। নিজস্ব বৈধ লাইসেন্সসহ মোটরসাইকেল প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে/বাইসাইকেল থাকতে হবে। যোগ্যতাসম্পন্ন নারী কর্মীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
বয়স: সর্বোচ্চ ২৫-৩০ বছর।
৬. মনিটরিং অ্যান্ড ইভালুয়েশন অফিসার
পদসংখ্যা: ১টি
বেতন: ২০,০০০/-পরবর্তী সময়ে ২২,০০০/-
যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: স্নাতক/স্নাতকোত্তর। মৎস্য খাত উন্নয়নবিষয়ক কর্মকাণ্ডে জাতীয়/আন্তর্জাতিক সংস্থায় ২ বছর প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কাজের বাস্তব অভিজ্ঞতা। কম্পিউটারে দক্ষ হতে হবে।
বয়স: সর্বোচ্চ ৪০ বছর।
আবেদনের নিয়ম
আবেদনকারীর পূর্ণাঙ্গ জীবনবৃত্তান্ত ও অভিজ্ঞতার সার্টিফিকেটসহ পূর্ববর্তী চাকরির সময়কালীন নিয়োগপত্র, স্থায়ীকরণ পত্র এবং যথাযথ নিয়মে অব্যাহতিপত্রসহ চাকরিতে প্রাপ্ত সব ডকুমেন্টস এবং মোবাইল নম্বরসহ ‘মানবসম্পদ বিভাগ’ ‘বিডিএস ভবন’, ৫ সদর রোড, বরিশাল ঠিকানায় ডাকযোগে/কুরিয়ারে/সরাসরি প্রেরণ করতে হবে।
আবেদনের শেষ সময়
৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
* অন্যান্য শর্তাবলি ও সুবিধাদি বিজ্ঞপ্তি সম্পর্কে বিস্তারিত ওয়েব সাইটে পেতে ভিজিট করুন