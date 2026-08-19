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বাংলাদেশ ব্যাংকে ‘কাজ নেই সম্মানি নেই’ ভিত্তিতে নিয়োগ, দৈনিক সম্মানি ২৬০০ টাকা

চাকরি-বাকরি প্রতিবেদক
‘কাজ নেই সম্মানি নেই’ ভিত্তিতে এ নিয়োগে আবেদনের শেষ তারিখ ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬

বাংলাদেশ ব্যাংকে খণ্ডকালীন ‘চিকিৎসক’ পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। রাজধানীর মিরপুরে বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমিতে এ নিয়োগ দেওয়া হবে। ‘কাজ নেই সম্মানি নেই’ ভিত্তিতে এ নিয়োগে আবেদনের শেষ তারিখ ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬।

চাকরির বিবরণ—

পদের নাম: চিকিৎসক (খণ্ডকালীন)

পদসংখ্যা: ১

বয়স

১৭ আগস্ট ২০২৬ তারিখে সর্বোচ্চ ৬২ বছর।

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শিক্ষাগত যোগ্যতা

স্বীকৃত কোনো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ন্যূনতম এমবিবিএস ডিগ্রিধারী হতে হবে। বিএমডিসি কর্তৃক মেডিক্যাল প্র্যাকটিশনার হিসেবে রেজিস্ট্রেশনপ্রাপ্ত হতে হবে শিক্ষাজীবনের কোনো পর্যায়ে তৃতীয় বিভাগ/শ্রেণি গ্রহণযোগ্য নয়।

বেতন–ভাতা

দৈনিক ২ হাজার ৬০০ টাকা।

চুক্তির মেয়াদ

সম্পূর্ণ অস্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োগ প্রদান করা হবে এবং এ নিয়োগ যেকোনো পক্ষের ১৫ দিনের নোটিশে বা ১৫ দিনের সম্মানীর সমপরিমাণ অর্থ প্রদান বা সমর্পণ সাপেক্ষে বাতিল করা যাবে।

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আবেদনের নিয়ম

প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ সরাসরি, ডাকযোগে বা ই-মেইলে আবেদনপত্র প্রেরণ করতে হবে।

আবেদনের ঠিকানা: পরিচালক (এইচআরডি-১), হিউম্যান রিসোর্সেস ডিপার্টমেন্ট-১. বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা-১০০০।

ই–মেইল: [email protected]

আবেদনের শেষ তারিখ

১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬

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