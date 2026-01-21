বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশনে চাকরি, করুন আবেদন

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশনে চাকরি, করুন আবেদন
আইন উপদেষ্টা ও প্যানেল আইনজীবী নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশন (বিপিসি)। উচ্চ আদালত ও নিম্ন আদালতে মামলা পরিচালনা, আইনি মতামত ও পরামর্শ প্রদান করার জন্য এ নিয়োগ দেওয়া হবে। নিয়োগের মেয়াদ হবে নিয়োগপত্র ইস্যুর তারিখ থেকে তিন বছর।
চাকরির বিবরণ
পদের নাম: আইন উপদেষ্টা
পদসংখ্যা: ২
পদের নাম: প্যানেল আইনজীবী
পদসংখ্যা: ১০
নিয়োগের ধরন: চুক্তিভিত্তিক (তিন বছর)।
আবেদনের নিয়ম
আগ্রহী প্রার্থীদের সচিব, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশন, বিএসসি ভবন, সল্টগোলা রোড, চট্টগ্রাম, বরাবরে আবেদনপত্র দাখিল করতে হবে। খামের ওপর অবশ্যই ‘আইন উপদেষ্টা অথবা প্যানেল আইনজীবী পদের জন্য আবেদনপত্র’ কথাটি উল্লেখ করতে হবে।
আবেদনের শেষ তারিখ
২২ জানুয়ারি ২০২৬
নির্দেশনা ও শর্তগুলো
১. একজন আইনজীবীকে একই সঙ্গে সংস্থার আইন উপদেষ্টা ও প্যানেল আইনজীবী হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হবে না। একজন আইনজীবী একই সময়ে যেকোনো একটি পদে, অর্থাৎ আইন উপদেষ্টা অথবা প্যানেল আইনজীবী হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে পারবেন।
২. আগ্রহী আইনজীবীদের আবেদনপত্রের সঙ্গে বিপিসির আইন উপদেষ্টা ও প্যানেল আইনজীবী নিয়োগ ও ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা-২০২৫-এর ৭ নম্বর ধারায় উল্লেখিত প্রয়োজনীয় সনদ ও কাগজাদি সংযুক্ত করতে হবে।
বিস্তারিত তথ্য দেখুন বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশনের (বিপিসি) ওয়েবসাইটে ।