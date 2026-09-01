নিয়োগ

নওগাঁ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক ও কর্মকর্তা পদে চাকরি, পদ ১৬

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
নওগাঁ বিশ্ববিদ্যালয়ের লোগো

নওগাঁ বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪ থেকে ১৬ গ্রেডের পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। মোট পদসংখ্যা ১৬। আবেদনের শেষ তারিখ ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬।

চাকরির বিবরণ

১. পদের নাম: সহযোগী অধ্যাপক

বিষয় ও পদসংখ্যা: আইন বিভাগ–১, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ–১

গ্রেড ও বেতন স্কেল

(গ্রেড-৪) ৫০,০০০–৭১,২০০ টাকা

২. পদের নাম: সহকারী অধ্যাপক

বিষয় ও পদসংখ্যা: আইন বিভাগ–১, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ–১

গ্রেড ও বেতন স্কেল

(গ্রেড-৬) ৩৫,৫০০–৬৭,০১০ টাকা

৩. পদের নাম: প্রভাষক

বিষয় ও পদসংখ্যা: আইন বিভাগ–১, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ–১

গ্রেড ও বেতন স্কেল

(গ্রেড-৯) ২২,০০০–৫৩,০৬০ টাকা

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৪. পদের নাম: প্রোগ্রামার

পদসংখ্যা: ১

গ্রেড ও বেতন স্কেল

(গ্রেড-৬) ৩৫,৫০০–৬৭,০১০ টাকা

৫. পদের নাম: সহকারী গ্রন্থাগারিক

পদসংখ্যা: ১

গ্রেড ও বেতন স্কেল

(গ্রেড-৭) ২৯,০০০–৬৩,৪১০ টাকা

৬. পদের নাম: মেডিকেল অফিসার

পদসংখ্যা: ১

গ্রেড ও বেতন স্কেল

(গ্রেড-৯) ২২,০০০–৫৩,০৬০ টাকা

৭. পদের নাম: নার্স (মহিলা)

পদসংখ্যা: ১

গ্রেড ও বেতন স্কেল

(গ্রেড-১০) ১৬,০০০–৩৮,৬৪০ টাকা

৮. পদের নাম: ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্ট

পদসংখ্যা: ১

গ্রেড ও বেতন স্কেল

(গ্রেড-১৫) ৯,৭০০–২৩,৪৯০ টাকা

৯. পদের নাম: বুক সর্টার

পদসংখ্যা: ২

গ্রেড ও বেতন স্কেল

(গ্রেড-১৮) ৮,৮০০–২১,৩১০ টাকা

১০. পদের নাম: অফিস সহায়ক

পদসংখ্যা: ১

গ্রেড ও বেতন স্কেল

(গ্রেড-২০) ৮,২৫০–২০,০১০ টাকা

১১. পদের নাম: নিরাপত্তা প্রহরী

পদসংখ্যা: ১

গ্রেড ও বেতন স্কেল

(গ্রেড-২০) ৮,২৫০–২০,০১০ টাকা

১২. পদের নাম: পরিচ্ছন্নতাকর্মী

পদসংখ্যা: ১

গ্রেড ও বেতন স্কেল

(গ্রেড-২০) ৮,২৫০–২০,০১০ টাকা

আবেদনের নিয়ম

শিক্ষক পদের জন্য ৮ সেট ও প্রশাসনিক পদের জন্য ৬ সেট আবেদনপত্র সরাসরি বা ডাকযোগে পৌঁছাতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে দেওয়া নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে হবে।

আবেদনের ঠিকানা: রেজিস্ট্রার, নওগাঁ বিশ্ববিদ্যালয়, বাইপাস সড়ক, বরুনকান্দি মোড়, নওগাঁ-৬৫০০।

আবেদন ফি

৬০০ টাকা।

আবেদনের শেষ তারিখ

১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬

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