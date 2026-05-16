ব্র্যাকের এডুকেশন প্রোগ্রামে চাকরি, স্নাতক পাসে আবেদন
ব্র্যাক তাদের এডুকেশন প্রোগ্রামের আওতাধীন ‘ব্র্যাক একাডেমি’–এর জন্য জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। সংস্থাটি ডেপুটি ম্যানেজার, মার্কেটিং অ্যান্ড আউটরিচ পদে প্রার্থী খুঁজছে। বেসরকারি সংস্থায় ক্যারিয়ার গড়তে চাইলে এ পদে আবেদন করতে পারেন যে কেউ।
চাকরির সংক্ষিপ্ত বিবরণ
প্রতিষ্ঠানের নাম: ব্র্যাক
প্রোগ্রামের নাম: ব্র্যাক এডুকেশন প্রোগ্রাম (ব্র্যাক একাডেমি)
পদের নাম: ডেপুটি ম্যানেজার, মার্কেটিং অ্যান্ড আউটরিচ
নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ: ১৩ মে ২০২৬
আবেদনের শেষ তারিখ: ২৩ মে ২০২৬
আবেদনের যোগ্যতা ও প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা
শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ন্যূনতম স্নাতক পাস হতে হবে। মার্কেটিং, বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, কমিউনিকেশনস অথবা মিডিয়া স্টাডিজ বিষয়ের প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা: মার্কেটিং, ব্র্যান্ডিং বা মাঠপর্যায়ের আউটরিচ কার্যক্রমে ন্যূনতম দুই থেকে তিন বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ও মাঠপর্যায়ের সফল মার্কেটিং ক্যাম্পেইন বা ব্র্যান্ডিং কনসেপ্টের পোর্টফোলিও দেখানোর সক্ষমতা থাকতে হবে।
ডেটা অ্যানালাইসিস, এক্সেল স্প্রেডশিট, চমৎকার রিপোর্ট রাইটিং ও প্রেজেন্টেশন তৈরিতে দক্ষ হতে হবে।
বেতন ও অন্যান্য সুযোগ–সুবিধা
ব্র্যাকের প্রাতিষ্ঠানিক পলিসি অনুযায়ী আকর্ষণীয় বেতনসহ উৎসব বোনাস, স্বাস্থ্য, জীবনবিমাসহ অন্যান্য সুযোগ–সুবিধা পাবেন কর্মী।
আবেদন করার নিয়ম
আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীদের ব্র্যাকের অফিশিয়াল ক্যারিয়ার পোর্টাল অথবা অনলাইন জব পোর্টালে আবেদন করতে হবে। আবেদনের বিস্তারিত জানতে এখানে ক্লিক করুন।