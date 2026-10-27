নিয়োগ

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে সফটওয়ার প্রোগ্রামার পদে চাকরির সুযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর লোগো

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে সফটওয়ার প্রোগ্রামার পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। আর্মি ওয়ার গেম সেন্টারে চুক্তিভিত্তিক এই পদে ৪ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আবেদনের শেষ তারিখ ১ নভেম্বর ২০২৬।

চাকরির বিবরণ

পদের নাম: সফটওয়ার প্রোগ্রামার

পদসংখ্যা: ৪

শিক্ষাগত যোগ্যতা

বাংলাদেশের স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সিএসই/ইইই/সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং/সমমানের ডিগ্রিধারী হতে হবে। অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং (ওওপি) এ পারদর্শী হতে হবে।

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বেতন–ভাতা

৪০-৫০ হাজার টাকা।

বয়সসীমা

৩১ অক্টোবর ২০২৬ তারিখে প্রার্থীর সর্বোচ্চ ৩৫ বছর।

চুক্তির মেয়াদ

প্রাথমিকভাবে দুই বছরের জন্য চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ প্রদান করা হবে। কর্মদক্ষতার ভিত্তিতে পরবর্তীকালে চুক্তি পুনর্নিয়োগ/নবায়নযোগ্য।

কর্মস্থল

মোমেনশাহী সেনানিবাস (ময়মনসিংহ)।

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আবেদনের নিয়ম

আগ্রহী প্রার্থীদের প্রাসঙ্গিক যোগাতা, প্রোগ্রামিং দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা উল্লেখ করে [email protected] ই–মেইলে তাদের সিভি জমা দিতে হবে। সিভিতে অবশ্যই আবেদনকারীর সাম্প্রতিক রঙিন ছবি, ফোন নম্বর, ই-মেইল ও ঠিকানা অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে।

আবেদনের শেষ তারিখ

১ নভেম্বর ২০২৬

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