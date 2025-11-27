৪৫তম বিসিএস: নন-ক্যাডারের ফল প্রকাশ, ৫৪৫ প্রার্থীকে নিয়োগের সুপারিশ

৪৫তম বিসিএস: নন-ক্যাডারের ফল প্রকাশ, ৫৪৫ প্রার্থীকে নিয়োগের সুপারিশ
৪৫তম বিসিএসে নন-ক্যাডার পদের ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। এ বিসিএস থেকে ৫৪৫ জনকে সাময়িকভাবে মনোনয়ন প্রদান করা হয়েছে।
আজ বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন–পিএসসি এক বিজ্ঞপ্তিতে এ ফল প্রকাশ করে। ফলাফলে দেখা গেছে, সবচেয়ে বেশি ৫০ জন নবম গ্রেডে সমাজসেবা অফিসার পদে নিয়োগ পেয়েছেন।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, নন-ক্যাডার পদে নিয়োগ (বিশেষ) বিধিমালার ক্ষমতাবলে পিএসসি ৪৫তম বিসিএস পরীক্ষা-২০২২ এর আওতাধীন নন-ক্যাডার পদের চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করল। ৪৫তম বিসিএস পরীক্ষা-২০২২ এর আওতাধীন বিভিন্ন নন-ক্যাডার পদের মোট ৫৬৫ (পাঁচশত পয়ষট্টি) সংশোধিত শূন্য পদের বিপরীতে ৫৪৫ (পাঁচশত পয়তাল্লিশ) পদে নিয়োগের লক্ষ্যে সাময়িকভাবে (provisionally) সুপারিশ করা হয়েছে।
এর আগে গতকাল বুধবার রাতে ৪৫তম বিসিএসের চূড়ান্ত ফল প্রকাশ করেছে পিএসসি। এ বিসিএসে ১৮০৭ জনকে বিভিন্ন ক্যাডারে নিয়োগে সুপারিশ করা হয়েছে।