পানি উন্নয়ন বোর্ডের অধীন বড় নিয়োগ, পদ ৮৭৯
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বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অধীন ৯ম থেকে ২০তম গ্রেডে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। মোট পদসংখ্যা ৮৭৯। আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হবে ৩ ডিসেম্বর ২০২৬ তারিখ সকাল ৯টা থেকে।
চাকরির বিবরণ
১. পদের নাম: সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)
পদসংখ্যা: ৩০
বেতন গ্রেড: ৯
বেতন স্কেল: ৪৪,০০০-১,০৫,৯০০ টাকা।
২. পদের নাম: ওয়ার্ক অ্যাসিস্ট্যান্ট
পদসংখ্যা: ৪৬৮
বেতন গ্রেড: ১৬
বেতন স্কেল: ২১,৯০০-৫২,৯০০ টাকা।
৩. পদের নাম: হিসাব করণিক
পদসংখ্যা: ৯৭
বেতন গ্রেড: ১৬
বেতন স্কেল: ২১,৯০০-৫২,৯০০ টাকা।
৪. পদের নাম: অফিস সহায়ক
পদসংখ্যা: ২৮৪
বেতন গ্রেড: ২০
বেতন স্কেল: ২০,০০০-৪৮,৪০০ টাকা।
আবেদনের নিয়ম
jobs.bwdb.gov.bd ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করতে হবে।
আবেদন ফি
১ নম্বর পদ: ২০০ টাকা;
২ ও ৩ নম্বর পদ: ১০০ টাকা;
৪ নম্বর পদ: ৫০ টাকা।
আবেদনের সময়সীমা
আবেদন শুরু: ৩ ডিসেম্বর ২০২৬, সকাল ৯টা;
আবেদন শেষ: ৪ জানুয়ারি ২০২৭, বিকেল ৪টা।