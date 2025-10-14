রেক্টর নিয়োগ দেবে বাংলাদেশ পাওয়ার ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট, মূল বেতন ১ লাখ ৮৫ হাজার

রেক্টর নিয়োগ দেবে বাংলাদেশ পাওয়ার ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট, মূল বেতন ১ লাখ ৮৫ হাজার
বাংলাদেশ পাওয়ার ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট (বিপিএমআই) কর্মী নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি চুক্তিভিত্তিক রেক্টর নিয়োগ দেবে। গতকাল সোমবার প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে এ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। আগ্রহী প্রার্থীদের সরাসরি বা ডাকযোগে আবেদনপত্র পাঠাতে হবে।
পদের নাম বর্ণনা ও বিবরণ—
পদের নাম: রেক্টর
পদসংখ্যা: অনির্ধারিত
চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা
প্রকৌশলে ন্যূনতম দ্বিতীয় শ্রেণির স্নাতক বা যেকোনো বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে উচ্চতর বা বিশেষ ডিগ্রিধারী প্রার্থী অগ্রাধিকার পাবেন; প্রথম শ্রেণির পদ বা সপ্তম গ্রেড বা সমতুল্য পদ থেকে শুরু করে ন্যূনতম ২৫ বছরের কৃতিত্বপূর্ণ চাকরির অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বিশেষত সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের প্রশিক্ষণ ও পাওয়ার সেক্টরে কাজ করার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে; শিক্ষাজীবনে কোনো তৃতীয় বিভাগ গ্রহণযোগ্য হবে না।
বয়স: ন্যূনতম ৫৫ বছর থেকে সর্বোচ্চ ৬০ বছর। তবে উপযুক্ত প্রার্থীর ক্ষেত্রে বোর্ড বয়স শিথিল করতে পারে।
বেতন ও সুযোগ–সুবিধা: মাসিক মূল বেতন ১ লাখ ৮৫ হাজার টাকা। মূল বেতনের ৫০ শতাংশ বাড়িভাড়া ও কর্তৃপক্ষের প্রদত্ত আনুষঙ্গিক সুবিধা দেওয়া হবে।
আবেদনপ্রক্রিয়া—
আগ্রহী প্রার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, সংশ্লিষ্ট সব অভিজ্ঞতা, প্রয়োজনীয় অন্যান্য তথ্যসংবলিত বায়োডাটাসহ আবেদনপত্র সরাসরি বা ডাকযোগে পাঠাতে হবে। আবেদনপত্রের সঙ্গে দুই কপি সদ্য তোলা পাসপোর্ট আকারের রঙিন ছবি, শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতার সনদপত্র এবং জাতীয় পরিচয়পত্রের সত্যায়িত কপি সংযুক্ত করতে হবে। সরকারি/আধা সরকারি/স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা বা কোম্পানিতে কর্মরত কর্মকর্তাদের যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। নিয়োগসংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য এই লিংক থেকে জানা যাবে।
আবেদনপত্র পাঠানোর ঠিকানা—
পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), বিপিএমআই, প্লট-২, সড়ক-৪, পূর্বাচল নতুন শহর, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।
আবেদনের শেষ সময়: ৩০ অক্টোবর ২০২৫।
*আবেদনের বিস্তারিত এখানে দেখুন