বাংলাদেশ ব্যাংকে মুখ্য আইনবিষয়ক কর্মকর্তা পদে চাকরি

প্রথম আলো ডেস্ক
বাংলাদেশ ব্যাংকে মুখ্য আইনবিষয়ক কর্মকর্তা পদে পুনর্নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। এই পদে একজনকে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেওয়া হবে। সরাসরি বা ডাকযোগে অথবা ই–মেইলের মাধ্যমে আবেদন করা যাবে। আবেদনের শেষ তারিখ ২ জুন ২০২৬।

চাকরির বিবরণ

পদের নাম: মুখ্য আইনবিষয়ক কর্মকর্তা

পদসংখ্যা: ১

চুক্তির মেয়াদ: ২ বছর (নবায়নযোগ্য)

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: স্বীকৃত কোনো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী হতে হবে। আইনবিষয়ক পেশায় দেশি/বিদেশি উচ্চ আদালতে (আপিল বিভাগসহ) ন্যূনতম ২৫ বছরের অভিজ্ঞতা।

বেতন

আলোচনা সাপেক্ষে।

আবেদনের নিয়ম

জীবন বৃত্তান্তসহ আবেদনপত্র পরিচালক (এইচআরডি-১), হিউম্যান রিসোর্সেস ডিপার্টমেন্ট-১, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এই ঠিকানায় সরাসরি বা ডাকযোগে অথবা [email protected] ই-মেইলে ২ জুন ২০২৬ তারিখের মধ্যে পৌঁছাতে হবে।

যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার বিস্তারিত তথ্যসংবলিত কার্যপরিধি বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়োগসংক্রান্ত ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

