জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরির সুযোগ, দেখুন আবেদনের যোগ্যতা

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরির সুযোগ, দেখুন আবেদনের যোগ্যতা
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিভাগে সহকারী অধ্যাপক ও প্রভাষক পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। মোট পদসংখ্যা ১০। আবেদনের শেষ তারিখ ১২ অক্টোবর ২০২৬।
চাকরির বিবরণ
১. পদের নাম: সহকারী অধ্যাপক
বিষয় ও পদসংখ্যা: আইন (১), ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি (১), দর্শন (১)।
বেতন স্কেল ও গ্রেড
৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা (গ্রেড-৬)।
২. পদের নাম: প্রভাষক
বিষয় ও পদসংখ্যা: আইন (২), ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি (১), ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং (১), দর্শন (১), মনোবিজ্ঞান (১), নিউট্রিশন অ্যান্ড ফুড সায়েন্স (১)।
বেতন স্কেল ও গ্রেড
২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)।
আবেদনের নিয়ম
ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। অনলাইন আবেদন ফরমের প্রিন্ট কপিসহ সব ডকুমেন্টসের সত্যায়িত কপি ৯ সেট ডাকযোগে/হাতে হাতে ১২ অক্টোবর ২০২৬ তারিখের মধ্যে ‘রেজিস্ট্রার, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর-১৭০৪’ ঠিকানায় পৌঁছাতে হইবে।
আবেদন ফি
২০০ টাকা।
আবেদনের শেষ তারিখ
১২ অক্টোবর ২০২৬
বিস্তারিত দেখুন এই ঠিকানায়।