ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটিতে বিভিন্ন পদে চাকরি, পদসংখ্যা ২৭

ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটিতে বিভিন্ন পদে চাকরি, পদসংখ্যা ২৭
ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটিতে প্রশাসনিক ও কারিগরি পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। মোট পদসংখ্যা ২৭। পদভেদে সর্বোচ্চ বয়সসীমা ৩০ থেকে ৫০ বছর। আবেদনের শেষ তারিখ ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬।
চাকরির বিবরণ
১. পদের নাম: পরিচালক, গ্লোবাল এনগেজমেন্ট অ্যান্ড কমিউনিকেশন
পদসংখ্যা: ১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা
স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। কোনো পরীক্ষায় তৃতীয় বিভাগ/শ্রেণি থাকা যাবে না। সিনিয়র পর্যায়ের প্রশাসনিক পদে কমপক্ষে ১৫ বছরের অভিজ্ঞতা।
২. পদের নাম: চিফ টেকনোলজি অফিসার
পদসংখ্যা: ১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা
কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, কম্পিউটার সায়েন্স, ইনফরমেশন টেকনোলজি বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি। স্নাতকোত্তর ডিগ্রি বা উচ্চতর পেশাগত যোগ্যতা থাকলে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কমপক্ষে ১০ বছরের অভিজ্ঞতা এবং সিস্টেম অ্যাডমিনিস্ট্রেশন/টেকনিক্যাল নেতৃত্বে কমপক্ষে ৫ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
৩. পদের নাম: রিসার্চ অফিসার
পদসংখ্যা: ১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা
স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এমএ, এমএসসি বা সমমানের ডিগ্রি। ভালো একাডেমিক ফল থাকতে হবে।
৪. পদের নাম: সিনিয়র ডিপার্টমেন্টাল অফিসার
পদসংখ্যা: ৪
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা
যেকোনো বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। ন্যূনতম দ্বিতীয় বিভাগ/শ্রেণি অথবা সমমানের সিজিপিএ থাকতে হবে। সংশ্লিষ্ট কাজে ১ থেকে ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
৫. পদের নাম: সিনিয়র ল্যাব অফিসার, সিএসই—ডিজিটাল সিস্টেমস ল্যাব
পদসংখ্যা: ১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা
কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বা ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি। স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকলে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার ও নেটওয়ার্ক রক্ষণাবেক্ষণে কমপক্ষে ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
৬. পদের নাম: সিনিয়র ল্যাব অফিসার, সিএসই
পদসংখ্যা: ৩
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা
কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি। স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকলে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার ও নেটওয়ার্ক রক্ষণাবেক্ষণে কমপক্ষে ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
৭. পদের নাম: সিনিয়র ল্যাব অফিসার, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ
পদসংখ্যা: ১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা
ফিজিক্স বা অ্যাপ্লায়েড ফিজিকস বিষয়ে এমএসসি ডিগ্রি থাকতে হবে। থিসিস বা সমমানের গবেষণার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। সংশ্লিষ্ট ল্যাবরেটরিতে কমপক্ষে ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
৮. পদের নাম: সিনিয়র ল্যাব অফিসার, ফার্মেসি বিভাগ
পদসংখ্যা: ১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা
ফার্মেসি, বায়োকেমিস্ট্রি, মাইক্রোবায়োলজি, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড বায়োটেকনোলজি বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। ল্যাবরেটরি যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ ও ল্যাব সহকারী হিসেবে কমপক্ষে ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
৯. পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাকাউন্টস অফিসার
পদসংখ্যা: ২
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা
অ্যাকাউন্টিং, ফাইন্যান্স বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা এমবিএ ডিগ্রি। অ্যাকাউন্টস, ফাইন্যান্স বা অডিট বিভাগে কমপক্ষে ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
১০. পদের নাম: সিকিউরিটি ইন্সপেক্টর
পদসংখ্যা: ৩
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা
যেকোনো বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি। ন্যূনতম দ্বিতীয় বিভাগ/শ্রেণি অথবা সমমানের সিজিপিএ থাকতে হবে। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কমপক্ষে ১০ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। অবসরপ্রাপ্ত সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী বা বিমানবাহিনীর সদস্যদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
১১. পদের নাম: আইসিএস অ্যাসিস্ট্যান্ট
পদসংখ্যা: ৩
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা
কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, ইনফরমেশন টেকনোলজি, ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং বা সমমানের বিষয়ে ডিপ্লোমা। স্নাতক ডিগ্রি থাকলে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। ইউজার সাপোর্ট, নেটওয়ার্ক ইনস্টলেশন, ট্রাবলশুটিং ও রক্ষণাবেক্ষণে কমপক্ষে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
১২. পদের নাম: লিফট অপারেটর
পদসংখ্যা: ২
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা
এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। লিফট পরিচালনার প্রশিক্ষণ সনদ থাকতে হবে। সংশ্লিষ্ট কাজে অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
১৩. পদের নাম: মেসেঞ্জার
পদসংখ্যা: ৪
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা
এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। সংশ্লিষ্ট কাজে অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
আবেদনের নিয়ম
আগ্রহী প্রার্থীরা ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির নির্ধারিত অনলাইন প্ল্যাটফর্মে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ তারিখ
১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬
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