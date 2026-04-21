নিয়োগ

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন বোর্ডের রাজস্ব খাতভুক্ত শূন্য পদে চাকরি

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন বোর্ডের রাজস্ব খাতভুক্ত শূন্য পদে জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। আগ্রহী যোগ্য প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম ও সংখ্যা

১. সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর–১টি

২. অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক-১টি

৩. ড্রাইভার-১টি

আবেদনে বয়সসীমা: ১ এপ্রিল ২০২৬ তারিখে প্রার্থীর বয়স ১৮ থেকে ৩২ বছরের মধ্যে হতে হবে।

আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীদের টেলিটকের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন ফরম পূরণ করতে হবে।

আবেদনের সময়সীমা

আবেদন শুরু: ২২ এপ্রিল ২০২৬ সকাল ১০টা।

আবেদনের শেষ তারিখ: ৭ মে ২০২৬, বিকেল ৪টা।

আবেদন ফি: ১১২ টাকা (টেলিটক সার্ভিস চার্জসহ)। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে ফি ৫৬ টাকা।

*আবেদনের বিস্তারিত দেখুন এখানে

