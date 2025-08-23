নিয়োগ

বেসরকারি ব্যাংক নেবে অফিসার, স্নাতকোত্তরে আবেদন

প্রথম আলো ডেস্ক
ব্যাংকের চাকরি এখন অনেক তরুণেরই লক্ষ্য, মডেল: ইশাপ্রথম আলো ফাইল ছবি

বেসরকারি শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। বেসরকারি খাতের এই বাণিজ্যিক ব্যাংকটির ইন্টারনাল কন্ট্রোল অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স ডিভিশনে (আইসি অ্যান্ড সিডি) অফিসার পদে জনবল নিয়োগে এ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। ২০ আগস্ট প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিততে বলা হয়েছে, আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

নির্বাচিত প্রার্থীরা মাসিক বেতন ছাড়াও ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী আরও বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পাবেন। শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক অফিসার পদে কতজনকে নিয়োগ দেবে, তা নির্ধারিত নয়।

আরও পড়ুন

১৮তম শিক্ষক নিবন্ধনের ফল, প্রায় ৬০ হাজার শিক্ষক পদ শূন্য, এনটিআরসিএ যা করবে

আবেদনের শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকতে হবে। একাডেমিক পড়াশোনায় তৃতীয় বিভাগ বা সমমানের সিজিপিএ থাকা যাবে না।

অন্যান্য যোগ্যতা: অডিট ধারণা ও কৌশল, অডিট পর্যবেক্ষণ সম্পর্কে ভালো ধারণা।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ৫ বছর।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে

আবেদনে বয়সসীমা: ৩১ আগস্ট ২০২৫ তারিখ সর্বোচ্চ ৪০ বছর।

কর্মস্থল: যেকোনো স্থানে

আরও পড়ুন

এ সপ্তাহের (১৫-২১ আগস্ট) সেরা সরকারি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, মোট পদ ১৫৪২

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে নির্ধারণ করা হবে।

অন্যান্য সুবিধা: ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী।

আবেদন যেভাবে: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও আবেদনের বিস্তারিত জানতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫।

আরও পড়ুন

সন্তান পড়াশোনায় এআই ব্যবহার করছে, অভিভাবক কী করবেন

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
নিয়োগ থেকে আরও পড়ুন