নিয়োগ

খুলনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ

প্রথম আলো ডেস্ক
ছবি: প্রথম আলো

বিভিন্ন বিভাগের শূন্যপদে অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক ও প্রভাষক পদে ২৫ জন শিক্ষক নিয়োগ দেবে খুলনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। ২৭ আগস্ট প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

পদের নাম ও বিবরণ—

১. অধ্যাপক

গ্রেড: ৩

বেতন: ৫৬৫০০-৭৪৪০০/-

পদসংখ্যা: ১টি

অনুষদ: কৃষি অনুষদ

বিভাগের নাম: হর্টিকালচার বিভাগ-১

২. সহকারী অধ্যাপক

গ্রেড: ৬

বেতন: ৩৫৫০০-৬৭০১০/-

পদসংখ্যা: ৩টি

অনুষদ: ভেটেরিনারি, অ্যানিমেল অ্যান্ড বায়োমেডিকেল সায়েন্সেস অনুষদ

বিভাগের নাম: (১) অ্যানাটমি হিস্টোলজি-১, (২) লাইভস্টক প্রোডাকশন অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট-১, (৩) পোলট্রি সায়েন্স-১।

৩. সহকারী অধ্যাপক

গ্রেড: ৬

বেতন: ৩৫৫০০-৬৭০১০/-

পদসংখ্যা: ৫টি

অনুষদ: কৃষি অনুষদ

বিভাগের নাম: (১) সয়েল সায়েন্স-১, (২) বায়োকেমিস্ট্রি অ্যান্ড মলিকুলার বায়োলজি-১, (৩) হর্টিকালচার-১, (৪) গ্রুপ বোটানি-১, (৫) অ্যাগ্রিকালচারাল কেমিস্ট্রি-১।

৪. সহকারী অধ্যাপক

গ্রেড: ৬

বেতন: ৩৫৫০০-৬৭০১০/-

পদসংখ্যা: ৩টি

অনুষদ: ফিশারিজ অ্যান্ড ওশান সায়েন্সেস অনুষদ

বিভাগের নাম: (১) ফিশারি বায়োলজি অ্যান্ড জেনেটিকস-১, (২) ফিশারি রিসোর্সেস কনজারভেশন অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট-১, (৩) ওশানোগ্রাফি-১।

৫. সহকারী অধ্যাপক

গ্রেড: ৬

বেতন: ৩৫৫০০-৬৭০১০/-

পদসংখ্যা: ৫টি

অনুষদ: অ্যাগ্রিকালচারাল ইকোনমিকস অ্যান্ড অ্যাগ্রিবিজনেস স্টাডিজ অনুষদ

বিভাগের নাম:(১) অ্যাগ্রিকালচারাল ইকোনমিকস-১, (২) অ্যাগ্রিকালচারাল ফাইন্যান্স, কো-অপারেটিভ অ্যান্ড ব্যাংকিং-১, (৩) ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড কমিউনিকেশন স্টাডিজ-১, (৪) সোসিওলজি অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট-১, (৫) অ্যাগ্রিকালচারাল স্ট্যাটিস্টিকস অ্যান্ড বায়োইনফরমেটিকস-১।

৬. সহকারী অধ্যাপক

গ্রেড: ৬

বেতন: ৩৫৫০০-৬৭০১০/-

পদসংখ্যা: ৩টি

অনুষদ: অ্যাগ্রিকালচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি অনুষদ

বিভাগের নাম: ফার্ম পাওয়ার অ্যান্ড মেশিনারি-২, (২) কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং-১।

৭. প্রভাষক

গ্রেড: ৯

বেতন: ২২০০০-৫৩০৬০/-

পদসংখ্যা: ১টি

অনুষদ: কৃষি অনুষদ

বিভাগের নাম: অ্যাগ্রিকালচারাল এক্সটেনশন অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস-১।

৮. প্রভাষক

গ্রেড: ৯

বেতন: ২২০০০-৫৩০৬০/-

পদসংখ্যা: ২টি

অনুষদ: ফিশারিজ অ্যান্ড ওশান সায়েন্সেস অনুষদ

বিভাগের নাম: (১) ফিশ হেলথ ম্যানেজমেন্ট-১, (২) ফিশারিজ টেকনোলজি অ্যান্ড কোয়ালিটি কন্ট্রোল-১।

আরও পড়ুন

মেট্রোরেলে নতুন চাকরি, স্নাতকে আবেদন

৯. প্রভাষক

গ্রেড: ৯

বেতন: ২২০০০-৫৩০৬০/-

পদসংখ্যা: ১টি

অনুষদ: অ্যাগ্রিকালচারাল ইকোনমিকস অ্যান্ড অ্যাগ্রিবিজনেস স্টাডিজ অনুষদ

বিভাগের নাম: অ্যাগ্রিবিজনেস অ্যান্ড মার্কেটিং-১।

৯. প্রভাষক

গ্রেড: ৯

বেতন: ২২০০০-৫৩০৬০/-

পদসংখ্যা: ১টি

অনুষদ: অ্যাগ্রিকালচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি অনুষদ

বিভাগের নাম: ইরিগেশন অ্যান্ড ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট-১।

আরও পড়ুন

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের বড় নিয়োগ, পদ ১৬৪

আবেদনকারী প্রার্থীর প্রতি নির্দেশনা

১। প্রতিটি পদের জন্য পৃথকভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট থেকে আবেদনপত্র ডাউনলোড ও প্রিন্ট করে প্রার্থীকে আবেদনপত্রের সঙ্গে (ক) ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার, (খ) প্রথম শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তা/বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক/প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত শিক্ষাগত যোগ্যতা, প্রয়োজনীয় প্রকাশনা, জাতীয় পরিচয়পত্র, অভিজ্ঞতার সব সনদ ও সদ্য তোলা পাসপোর্ট সাইজের রঙিন ছবি (প্রতি সেটের সঙ্গে একটি করে), (গ) ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান/সিটি করপোরেশন বা পৌরসভা মেয়র/ওয়ার্ড কাউন্সিলর কর্তৃক প্রদত্ব নাগরিকত্ব সনদ সংযুক্ত করে ৩ (তিন) সেট পৃথক আবেদন একটি খামের ভেতর রেজিস্ট্রার, খুলনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, (অস্থায়ী অফিস: বাড়ি নং-২০০, রোড নং-১২, ১ম ফেইজ, সোনাডাঙ্গা আবাসিক এলাকা, খুলনা-৯১০০), খুলনার অনুকূলে আগামী ২৫.০৯.২০২৫ তারিখের মধ্যে সরাসরি/ডাকযোগে/কুরিয়ারের মাধ্যমে নিম্নস্বাক্ষরকারীর কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে। প্রার্থিত পদের নাম ও বিভাগ/শাখা/দপ্তর খামের ওপর অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।

২। প্রার্থীদের আবেদনপত্রের সঙ্গে ২০০/- (দুই শ) টাকা (অফেরতযোগ্য) ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার (রেজিস্ট্রার, খুলনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা)–এর অনুকূলে সংযুক্ত করতে হবে।

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, নিয়োগের যোগ্যতা ও শর্তাবলি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট www.kan.ac.bd থেকে সংগ্রহ করতে হবে।

আরও পড়ুন

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে ২১০ জনের চাকরি, করুন আবেদন

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
নিয়োগ থেকে আরও পড়ুন