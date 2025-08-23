ইসলামী ব্যাংকে চাকরি, অভিজ্ঞতার ছাড়াই আবেদনের সুযোগ

ইসলামী ব্যাংকে চাকরি, অভিজ্ঞতার ছাড়াই আবেদনের সুযোগ
ইসলামী ব্যাংকে বাংলাদেশ পিএলসি ‘ম্যাসেঞ্জার-কাম-গার্ড (এমসিজি)’ পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। আগামী ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন আগ্রহীরা।
পদের নাম: ম্যাসেঞ্জার-কাম-গার্ড (এমসিজি)
পদ সংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
চাকরির ধরন: অস্থায়ী।
কর্মস্থল: বাংলাদেশের যেকোনো স্থানে।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
আবেদনে যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা—
এসএসসি/সমমান পাস হতে হবে। অভিজ্ঞতার প্রয়োজন নেই।
আবেদনে কয়েকটি শর্ত—
১. ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে বয়স ১৮ থেকে ৩২ বছর হতে হবে।
২. প্রার্থীদের বয়সের প্রমাণ হিসেবে এসএসসি/সমমানের পরীক্ষার মূল সার্টিফিকেট দেখাতে হবে। কোনো হলফনামা গ্রহণ করা হবে না।
৩. মার্কশিট/অ্যাপিয়ার্ড সার্টিফিকেট/টেস্টিমোনিয়াল-সংবলিত আবেদনপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।
৪. চাকরিরত প্রার্থীদের যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।
৫. লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার জন্য টিএ এবং ডিএ প্রদান করা হবে না।
৬. নিয়োগ পরীক্ষার সব পর্যায়ে একই ধরনের স্বাক্ষর ও ছবি প্রদান করতে হবে।
৭. প্রার্থীদের অবশ্যই একটি বৈধ ই-মেইল ও মোবাইল নম্বর থাকতে হবে।
বেতন ও ভাতা
নির্বাচিত প্রার্থীরা ব্যাংকের নিয়মিত বেতন স্কেলের জন্য যোগ্য হবেন।
আবেদনের প্রক্রিয়া
যোগ্য ও আগ্রহী প্রার্থীদের ওয়েবসাইটে (career.islamibankbd.com) প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদানের পাশাপাশি সদ্য তোলা পাসপোর্ট সাইজের ছবি (JPG, maximum size 100 KB) ও স্বাক্ষর (JPG, maximum size 50 KB), আপলোড করার মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।
আবেদনের শেষ তারিখ
১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫।