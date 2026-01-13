অ্যাভিয়েশন অ্যান্ড অ্যারোস্পেস বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৫ পদে চাকরির সুযোগ

অ্যাভিয়েশন অ্যান্ড অ্যারোস্পেস বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৫ পদে চাকরির সুযোগ
দেশের একমাত্র বিশেষায়িত সরকারি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ‘অ্যাভিয়েশন অ্যান্ড অ্যারোস্পেস বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ’ (এএইউবি) বিভিন্ন অনুষদে শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়টি সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক ও প্রভাষক পদে দক্ষ জনবল খুঁজছে। আগ্রহী প্রার্থীরা আগামী ২৫ জানুয়ারি পর্যন্ত আবেদনের সুযোগ পাবেন।
কোন ক্যাটাগরিতে কত জন নিয়োগ?
বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ১১টি ভিন্ন বিষয়ের বিপরীতে মোট ১৫ জন শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হবে। পদগুলোর বিবরণ নিচে দেওয়া হলো:
সহযোগী অধ্যাপক (গ্রেড-৪)
অ্যাভিওনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং — ১ জন
অ্যাভিয়েশন অ্যান্ড স্পেস ল — ১ জন
সহকারী অধ্যাপক (গ্রেড-৬)
অ্যারোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিং — ১ জন
অ্যাডিওনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং — ১ জন
অ্যাভিয়েশন সেফটি অ্যান্ড এক্সিডেন্ট ইনভেস্টিগেশন — ১ জন
স্পেস সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ারিং — ১ জন
স্পেস কমিউনিকেশন অ্যান্ড নেভিগেশন টেকনোলজি — ২ জন
প্রভাষক (গ্রেড-৯)
অ্যারোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিং — ৩ জন
অ্যাভিওনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং — ২ জন
অ্যাভিয়েশন অপারেশন ম্যানেজমেন্ট — ১ জন
পদার্থবিদ্যা — ১ জন
যোগ্যতা ও আবেদন প্রক্রিয়া
আবেদনকারীকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ৪ বছর মেয়াদি স্নাতক (সম্মান) এবং থিসিসসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী হতে হবে। অ্যারোনটিক্যাল বা অ্যারোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে উচ্চতর ডিগ্রি ও গবেষণা অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রার্থীরা অগ্রাধিকার পাবেন।
আগ্রহী প্রার্থীদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট থেকে নির্ধারিত ফরম ডাউনলোড করে আবেদন করতে হবে। আবেদনের বিস্তারিত তথ্য এই ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
আবেদনের শেষ সময়
আবেদনপত্র প্রয়োজনীয় নথিপত্রসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারের কার্যালয়ে পৌঁছানোর শেষ সময় ২৫ জানুয়ারি ২০২৬।