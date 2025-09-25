বিআইডব্লিউটিএতে বড় নিয়োগ, ৩০ ক্যাটাগরির পদে নেবে ২১৪ জন

বিআইডব্লিউটিএতে বড় নিয়োগ, ৩০ ক্যাটাগরির পদে নেবে ২১৪ জন
বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ) ৩০টি ভিন্ন ক্যাটাগরিতে জনবল নিয়োগ দেবে। এসব পদে মোট ২১৪ জন নিয়োগ পাবেন। শূন্য পদে সরাসরি জনবল নিয়োগের এই নতুন নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি আজ বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) প্রকাশ করা হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রকৃত বাংলাদেশি নাগরিকেরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। অনলাইনে আবেদনপত্র পূরণ শুরু হবে ৮ অক্টোবর থেকে।
পদের নাম ও সংখ্যাসহ বিবরণ—
১। সহকারী নৌ-প্রকৌশলী, সহকারী যান্ত্রিক প্রকৌশলী, জেনারেল ফোরম্যান এবং ইঞ্জিনিয়ারিং সুপারভাইজার (ডিজেল)
পদসংখ্যা: ৩
বেতন স্কেল: ২২০০০–৫৩০৬০ টাকা
২। তত্ত্বাবধায়ক (তড়িৎ), ঊর্ধ্বতন কারিগরি সহকারী (তড়িৎ), উপসহকারী প্রকৌশলী (তড়িৎ)
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল: ১৬০০০-৩৮৬৪০ টাকা
৩। উপসহকারী প্রকৌশলী (পুরকৌশল), এস্টিমেটর (সিভিল)
পদসংখ্যা: ১২
বেতন স্কেল: ১৬০০০-৩৮৬৪০ টাকা
৪। সহকারী কারিগরি কর্মকর্তা (জাহাজ/মেরিন), তত্ত্বাবধায়ক (ডিজেল/নির্মাণ), যান্ত্রিক/জাহাজ নির্মাণ তত্ত্বাবধায়ক, ঊর্ধ্বতন কারিগরি সহকারী (যান্ত্রিক/ডিজেল/জাহাজ নির্মাণ), এস্টিমেটর এবং উপসহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক/মেরিন)
পদসংখ্যা: ১১
বেতন স্কেল: ১৬০০০-৩৮৬৪০ টাকা
৫। সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, সহকারী অর্থ কর্মকর্তা, সহকারী নিরীক্ষা কর্মকর্তা
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ১২৫০০-৩০২৩০ টাকা
৬। প্রশিক্ষক (ডেক)
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ১২৫০০-৩০২৩০ টাকা
৭। প্রশিক্ষক (ইঞ্জিন)
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ১২৫০০-৩০২৩০ টাকা
৮। ডুবুরি
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল: ১১৩০০-২৭৩০০ টাকা
৯। কম্পিউটার অপারেটর
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল: ১১০০০-২৬৫৯০ টাকা
১০। কারিগরি সহকারী
পদসংখ্যা: ৩
বেতন স্কেল: ১০২০০-২৪৬৮০ টাকা
১১। কারিগরি সহকারী (তড়িৎ)
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল: ১০২০০-২৪৬৮০ টাকা
১২। কারিগরি সহকারী (মেরিন/ডিজেল/জাহাজ নির্মাণ/মেকানিক্যাল)
পদসংখ্যা: ৭
বেতন স্কেল: ১০২০০-২৪৬৮০ টাকা
১৩। অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
পদসংখ্যা: ৫
বেতন স্কেল: ৯৩০০-২২৪৯০ টাকা
১৪। নিম্নমান সহকারী/মুদ্রাক্ষরিক
পদসংখ্যা: ২০
বেতন স্কেল: ৯৩০০-২২৪৯০ টাকা
১৫। স্পিডবোট ড্রাইভার
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল: ৯৩০০-২২৪৯০ টাকা
১৬। মটর মেকানিক/ডিজেল মেকানিক/মেকানিক
পদসংখ্যা: ৬
বেতন স্কেল: ৯৩০০-২২৪৯০ টাকা
১৭। শুল্ক আদায়কারী
পদসংখ্যা: ৬
বেতন স্কেল: ৯৩০০-২২৪৯০ টাকা
১৮। ড্রাইভার
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল: ৯৩০০-২২৪৯০ টাকা
১৯। ইলেকট্রিক মেকানিক (স্যালভেজ জাহাজ) ইলেকট্রিশিয়ান (জাহাজ)
পদসংখ্যা: ৫
বেতন স্কেল: ৯৩০০-২২৪৯০ টাকা
২০। ইলেকট্রিশিয়ান/ইলেকট্রিশিয়ান কাম-পাম্প ড্রাইভার/পাম্প ড্রাইভার-কাম ইলেকট্রিশিয়ান
পদসংখ্যা: ৩
বেতন স্কেল: ৯৩০০-২২৪৯০ টাকা
২১। লস্কর
পদসংখ্যা: ২১
বেতন স্কেল: ৮৫০০-২০৫৭০ টাকা
২২। মার্কম্যান
পদসংখ্যা: ৬
বেতন স্কেল: ৮৫০০-২০৫৭০ টাকা
২৩। অফিস সহায়ক
পদসংখ্যা: ১৫
বেতন স্কেল: ৮২৫০-২০০১০ টাকা
২৪। শুল্ক প্রহরী
পদসংখ্যা: ২৩
বেতন স্কেল: ৮৫০০-২০৫৭০ টাকা
২৫। নিরাপত্তা প্রহরী/টার্মিনাল গার্ড
পদসংখ্যা: ২৯
বেতন স্কেল: ৮২৫০-২০০১০ টাকা
২৬। স্টোর হেলপার
পদসংখ্যা: ৫
বেতন স্কেল: ৮২৫০-২০০১০ টাকা
২৭। বাস হেলপার
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ৮২৫০-২০০১০ টাকা
২৮। নাইট গার্ড
পদসংখ্যা: ৪
বেতন স্কেল: ৮২৫০-২০০১০ টাকা
২৯। মালি
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ৮২৫০-২০০১০ টাকা
৩০। পরিচ্ছন্নতাকর্মী
পদসংখ্যা: ১৩
বেতন স্কেল: ৮২৫০-২০০১০ টাকা
আবেদনের বয়সসীমা—
১৫/১০/২০২৫ তারিখে প্রার্থীর বয়স বিজ্ঞপ্তির ৪নং কলাম অনুযায়ী হতে হবে। সাধারণত ১৮-৩২ বছরের মধ্যে হতে হবে, তবে কিছু পদের জন্য বয়সসীমা ভিন্ন হতে পারে। বিভাগীয় প্রার্থীদের জন্য বয়স ৪০ বছর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য।
আবেদনের প্রক্রিয়া—
আগ্রহী প্রার্থীরা বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষের নিয়োগসংক্রান্ত ওয়েবপোর্টাল এর মাধ্যমে অনলাইনে আবেদনপত্র পূরণ ও দাখিল করতে পারবেন।
আবেদন ফি—
১-৪ নম্বর পদের জন্য ২২৩ টাকা, ৫-৮ নম্বর পদের জন্য ১৬৮ টাকা, ৯-২০ নম্বর পদের জন্য ১১২ টাকা, ২১-৩০ নম্বর পদের জন্য ৫৬ টাকা। অনগ্রসর নাগরিক অর্থাৎ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী/প্রতিবন্ধী/তৃতীয় লিঙ্গের প্রার্থীর জন্য সকল গ্রেডে আবেদন ফি ৫৬ টাকা।
আবেদনের গুরুত্বপূর্ণ তারিখ—
অনলাইনে আবেদনপত্র পূরণ ও পরীক্ষার ফি জমাদান শুরু: ৮ অক্টোবর ২০২৫, সকাল ১০টা থেকে
অনলাইনে আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখ: ৭ নভেম্বর ২০২৫, বিকেল ৫টা
আবেদন ফি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ: ইউজার আইডি প্রাপ্তির ৭২ ঘণ্টার মধ্যে।
পরীক্ষার তারিখ, সময় ও স্থান: পরীক্ষার তারিখ, সময় ও কেন্দ্রের নাম প্রবেশপত্রে উল্লেখ থাকবে, যা পরবর্তী সময়ে এসএমএস এবং ওয়েবসাইটের মাধ্যমে যোগ্য প্রার্থীদের জানানো হবে। আবেদনের বিস্তারিত তথ্যে ও আবেদনের পদ্ধতি জানতে এখানে ক্লিক করুন।