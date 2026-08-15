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কক্সবাজার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের অধীনে চাকরি, পদ ৩৪

প্রথম আলো ডেস্ক

কক্সবাজার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের অধীনে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সাধারণ প্রশাসন ও রাজস্ব প্রশাসনে জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। ১৫তম ও ১৬তম গ্রেডের ৩৪টি পদে নিয়োগ দেওয়া হবে। আবেদনের শেষ তারিখ আগামী ১ সেপ্টেম্বর।

চাকরির বিবরণ

সাধারণ প্রশাসন

১. পদের নাম: অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক

পদসংখ্যা: ১৫

গ্রেড ও বেতন স্কেল: ৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)।

২. পদের নাম: হিসাব সহকারী

পদসংখ্যা: ৭

বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)।

৩. পদের নাম: লাইব্রেরি সহকারী

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)।

৪. পদের নাম: বেঞ্চ সহকারী

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)।

রাজস্ব প্রশাসন

৫. পদের নাম: ড্রাফটম্যান

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৯,৭০০–২৩,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৫)।

৬. পদের নাম: নাজির কাম ক্যাশিয়ার

পদসংখ্যা: ৪

বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)।

৭. পদের নাম: ক্রেডিট চেকিং কাম সায়রাত সহকারী

পদসংখ্যা: ৩

বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)।

৮. পদের নাম: ট্রেসার

পদসংখ্যা: ২

বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)।

বয়সসীমা

১ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে ১৮–৩২ বছরের মধ্যে হতে হবে।

আবেদনের নিয়ম

পরীক্ষায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক প্রার্থীরা (https://dccox.teletalk.com.bd) ওয়েবসাইটে আবেদনপত্র পূরণ করবেন।

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আবেদন ফি

১১২ টাকা (সার্ভিস চার্জসহ)।

**অনগ্রসর নাগরিকদের (ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী, শারীরিক প্রতিবন্ধী ও তৃতীয় লিঙ্গের প্রার্থীরা) জন্য ৫৬ টাকা (সার্ভিস চার্জসহ)।

আবেদনের সময়সীমা

আবেদনপত্র পূরণ ও পরীক্ষার ফি জমাদান শুরুর তারিখ ও সময়: ১৭ আগস্ট ২০২৬, সকাল ১০টা।

আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখ ও সময়: ১ সেপ্টেম্বর ২০২৬, বিকেল ৫টা।

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নির্দেশনা ও শর্তগুলো

১. প্রার্থীকে অবশ্যই জন্মসূত্রে বাংলাদেশের স্থায়ী নাগরিক ও কক্সবাজার জেলার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে।

২. বিভাগীয় (চাকরিরত প্রার্থীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য) প্রার্থীদের অবশ্যই যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।

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