আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীতে বড় নিয়োগ, পদ ২২৮

আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীতে বড় নিয়োগ, পদ ২২৮
বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর রাজস্ব খাতভুক্ত ১৩ থেকে ২০ গ্রেডে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। মোট পদসংখ্যা ২২৮। আবেদনের শেষ তারিখ ২৯ অক্টোবর ২০২৬।
চাকরির বিবরণ-
১. পদের নাম: সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম-কম্পিউটার অপারেটর
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড: (গ্রেড-১৩) ২৪,০০০-৫৮,০০০ টাকা।
২. পদের নাম: স্টাফ ফটোগ্রাফার
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড: (গ্রেড-১৪) ২৩,৫০০-৫৬,৮০০ টাকা।
৩. পদের নাম: ড্রাফটসম্যান
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড: (গ্রেড-১৪) ২৩,৫০০-৫৬,৮০০ টাকা।
৪. পদের নাম: থানা/উপজেলা প্রশিক্ষক
পদসংখ্যা: ৭৬
বেতন স্কেল ও গ্রেড: (গ্রেড-১৫) ২২,৮০০-৫৫,২০০ টাকা।
৫. পদের নাম: উপজেলা/থানা মহিলা প্রশিক্ষিকা
পদসংখ্যা: ৯৩
বেতন স্কেল ও গ্রেড: (গ্রেড-১৫) ২২,৮০০-৫৫,২০০ টাকা।
৬. পদের নাম: গাড়িচালক (ভারী)
পদসংখ্যা: ১০
বেতন স্কেল ও গ্রেড: (গ্রেড-১৫) ২২,৮০০-৫৫,২০০ টাকা।
৭. পদের নাম: প্রুফ রিডার
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড: (গ্রেড-১৬) ২১,৯০০-৫২,৯০০ টাকা।
৮. পদের নাম: অফিস সহকারী
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল ও গ্রেড: (গ্রেড-১৬) ২১,৯০০-৫২,৯০০ টাকা।
৯. পদের নাম: ইলেকট্রিশিয়ান
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড: (গ্রেড-১৬) ২১,৯০০-৫২,৯০০ টাকা।
১০. পদের নাম: বুট মেকার
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড: (গ্রেড-১৭) ২১,৪০০-৫১,৯০০ টাকা।
১১. পদের নাম: প্লাম্বার
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল ও গ্রেড: (গ্রেড-১৮) ২১,০০০-৫০,৯০০ টাকা।
১২. পদের নাম: ব্যান্ডস্ ম্যান
পদসংখ্যা: ২২
বেতন স্কেল ও গ্রেড: (গ্রেড-১৯) ২০,৫০০-৪৯,৬০০ টাকা।
১৩. পদের নাম: মহিলা ব্যান্ড
পদসংখ্যা: ৪
বেতন স্কেল ও গ্রেড: (গ্রেড-১৯) ২০,৫০০-৪৯,৬০০ টাকা।
১৪. পদের নাম: মালী
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড: (গ্রেড-২০) ২০,০০০-৪৮,৪০০ টাকা।
১৫. পদের নাম: বাবুর্চি
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল ও গ্রেড: (গ্রেড-২০) ২০,০০০-৪৮,৪০০ টাকা।
১৬. পদের নাম: অফিস সহায়ক
পদসংখ্যা: ১০
বেতন স্কেল ও গ্রেড: (গ্রেড-২০) ২০,০০০-৪৮,৪০০ টাকা।
আবেদনের নিয়ম
ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করতে হবে।
আবেদন ফি
১ থেকে ৯ নম্বর পদ: ১০০ টাকা;
১০ থেকে ১৬ নম্বর পদ: ৫০ টাকা।
আবেদনের সময়সীমা
আবেদন শুরু: ৯ অক্টোবর ২০২৬
আবেদন শেষ: ২৯ অক্টোবর ২০২৬
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