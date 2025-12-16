নিয়োগ

বেসরকারি ব্যাংকে চাকরির সুযোগ

প্রথম আলো ডেস্ক
চিকিৎসকপ্রতীকী ছবি

বেসরকারি আল-আরাফাহ্‌ ইসলামী ব্যাংক পিএলসিতে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। পদের নাম ‘মেডিকেল অফিসার’। আগ্রহী ব্যক্তিরা ২০ ডিসেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই এমবিবিএস ডিগ্রিধারী হতে হবে। ঢাকায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের নাম: আল-আরাফাহ্‌ ইসলামী ব্যাংক পিএলসি

পদের নাম: মেডিকেল অফিসার

পদসংখ্যা: ১ জন

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিবিএস ডিগ্রি থাকতে হবে

অভিজ্ঞতা: ২ বছর

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

বয়স: নির্ধারিত নয়

কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহী ব্যক্তিরা আবেদনের পদ্ধতি ও আবেদনের বিস্তারিত দেখতে এখানে ক্লিক করুন

আবেদনের শেষ সময়: ২০ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

