বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক পদে নিয়োগ

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে কমিশন্ড অফিসার পদে বিভিন্ন বিভাগে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক (পুরুষ/মহিলা) হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হবে। পদসংখ্যা অনির্ধারিত। আবেদনের শেষ তারিখ ২৫ নভেম্বর।

চাকরির বিবরণ

১. পদের নাম: কমিশন্ড অফিসার (বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক)
পদবি: লে. কমান্ডার

বিভাগগুলো:

ক। হৃদ্‌রোগ বিশেষজ্ঞ
খ। কিডনি রোগ বিশেষজ্ঞ
গ। অর্থোপেডিক সার্জন
ঘ। স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ
ঙ। রেডিওলজিস্ট

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এফসিপিএস/এফআরসিএস/এমআরসিপি/এমএস/এমডি অথবা সমমান, যা বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল কর্তৃক স্বীকৃত।

বয়স

০১ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে অনূর্ধ্ব ৪৫ বছর।

শারীরিক যোগ্যতা

পুরুষ: উচ্চতা ১৬২.৫ সে.মি. (৫ ৴-৪৴ ৴); বুকের মাপ স্বাভাবিক ৭৬ (৩০৴ ৴), সম্প্রসারিত ৮১ সে.মি. (৩২৴ ৴)।
মহিলা: উচ্চতা ১৫২ সে.মি. (৫৴ ); বুকের মাপ স্বাভাবিক ৭১ সে.মি. (২৮৴ ৴), সম্প্রসারিত ৭৬ সে.মি. (৩০৴ ৴)।

বেতন ও ভাতা

সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য সুবিধাদিসহ সশস্ত্র বাহিনীর বেতনক্রম অনুযায়ী বেতন ও ভাতাদি প্রাপ্য হবেন।

আবেদনের নিয়ম

ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে APPLY NOW–এ ক্লিক করে আবেদন পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।

আবেদন ফি

১০০০ টাকা (যেকোনো ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত ক্রেডিট/ডেবিট কার্ড এবং মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে আবেদন ফি প্রদান করতে পারবেন)।

আবেদনের সময়সীমা

আবেদন শুরু: ১ নভেম্বর ২০২৫
আবেদন শেষ: ২৫ নভেম্বর ২০২৫

নির্দেশনাবলি

১. সামরিক প্রশিক্ষণের প্রয়োজনে প্রার্থীদেরকে বিএনএতে যোগদানের আগে সাঁতার শেখার জন্য উপদেশ দেওয়া হলো।
২. সরকারি, আধা সরকারি বা স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে চাকরিরত প্রার্থীগণকে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। বিজ্ঞপ্তির যেকোনো অংশ পরিবর্তনের ক্ষমতা নৌ সদর সংরক্ষণ করে। চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের যোগদানপত্র প্রদান/বাতিলের ক্ষমতা নৌ সদর সংরক্ষণ করে।
৩. সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনী অথবা যেকোনো সরকারি চাকরি থেকে বরখাস্ত কিংবা অপসারিত এবং যেকোনো বিচারালয় থেকে দণ্ডপ্রাপ্ত হলে অযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হবেন।
৪. চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত হওয়ার পর ট্রেইনি অফিসার হিসেবে বিএনএতে চার সপ্তাহ এবং বানৌজা পতেঙ্গায় চার সপ্তাহ ওরিয়েন্টেশন কোর্স করেতে হবে।

