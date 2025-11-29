নিয়োগ

এনাম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে বিভিন্ন পদে নিয়োগ

প্রথম আলো ডেস্ক
চিকিৎসকপ্রতীকী ছবি

এনাম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে পদসংখ্যা নির্দিষ্ট করা হয়নি। আবেদনের শেষ সময় ১০ ডিসেম্বর ২০২৫।

পদের নাম ও বিবরণ

১. উপাধ্যক্ষ

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: এমবিবিএস, এমডি/এফসিপিএস/এমএস/এমফিল। অধ্যাপক পদে কর্মরত অথবা সহযোগী অধ্যাপক পদে কমপক্ষে ৫ বছরের অভিজ্ঞতাসহ স্বীকৃত কোনো মেডিকেল কলেজে কমপক্ষে ১৫ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। প্রশাসনিক কাজে অভিজ্ঞদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

২. অধ্যাপক

বিভাগ: গাইনোকোলজি ও অবস্ট্রেটিকস, নবজাতক ও শিশু, ফিজিওলজি, বায়োকেমিস্ট্রি, ফার্মাকোলজি ও থেরাপিউটিকস, প্যাথলজি, হেমাটোলজি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: এমবিবিএস, এমডি/এফসিপিএস/এমএস/এমফিল।

৩. সহযোগী অধ্যাপক

বিভাগ: সার্জারি, অর্থোপেডিক সার্জারি, পেডিয়াট্রিকস নিউরোলজি, ইউরোলজি, হেপাটোবিলিয়ারি সার্জারি, বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি, অনকোলজি, রিউমাটোলজি, ভাসকুলার সার্জারি, নিউরোসার্জারি, অ্যানাটমি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: এমবিবিএস, এমডি/এফসিপিএস/এমএস/এমফিল।

৪. সহকারী অধ্যাপক

বিভাগ: মেডিসিন, গাইনোকোলজি ও অবস্ট্রেটিকস, সার্জারি, চর্ম ও যৌন, নবজাতক ও শিশু, কার্ডিওলজি, অ্যানাটমি, ফিজিওলজি, বায়োকেমিস্ট্রি, কমিউনিটি মেডিসিন, প্যাথলজি, মাইক্রোবায়োলজি, ফার্মাকোলজি ও থেরাপিউটিকস, গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি, রিউম্যাটোলজি, পালমোনোলজি, অ্যানেসথেসিয়া, হেপাটোবিলিয়ারি সার্জারি, বার্ন প্লাস্টিক সার্জারি, সার্জিক্যাল অনকোলজি, নেফ্রোলজি, পেডিয়াট্রিকস নেফ্রোলজি, নিউক্লিয়ার মেডিসিন, এন্ডোক্রাইনোলজি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: এমবিবিএস, এমডি/এফসিপিএস/এমএস/এমফিল/ডিডিভি/ডিএ/এমপিএইচ/ডিসিএইচ।

বেতন

আলোচনা সাপেক্ষে

আবেদনের নিয়ম

প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ বরাবর আবেদন করা যাবে। পদের নাম উল্লেখ করে ‘ই-মেইল’ করেও আবেদনপত্র জমা দেওয়া যাবে ([email protected])। আবেদনপত্রের সঙ্গে সব শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা সনদপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি/সফট কপি, জীবনবৃত্তান্ত, সদ্য তোলা ২ (দুই) কপি পাসপোর্ট সাইজের রঙিন ছবি জমা দিতে হবে।

আবেদনের শেষ তারিখ

১০ ডিসেম্বর ২০২৫

