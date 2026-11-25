সিলেটবাসীর জন্য সরকারি চাকরি, ১৭৮ পদে নিয়োগ সিভিল সার্জনের কার্যালয়ে
স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে সিলেট সিভিল সার্জনের কার্যালয় ও এর নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠানগুলোয় জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি আটটি ভিন্ন ক্যাটাগরিতে মোট ১৭৮ জনকে নিয়োগ দেবে। সব পদের জন্য প্রার্থীকে অবশ্যই সিলেট জেলার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে।
২৬ নভেম্বর সকাল ১০টা থেকে অনলাইনে আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হবে। আবেদন করা যাবে আগামী ২৫ ডিসেম্বর বিকেল চারটা পর্যন্ত।
পদভিত্তিক বিবরণ, গ্রেড, বেতন স্কেল ও যোগ্যতা (জাতীয় বেতন স্কেল ২০২৬ অনুযায়ী)
১. পরিসংখ্যানবিদ: ৬টি।
গ্রেড ও বেতন স্কেল: ১৪তম গ্রেড (২৩,৫০০–৫৬,৮০০ টাকা)।
যোগ্যতা ও দক্ষতা: স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পরিসংখ্যান, গণিত অথবা অর্থনীতি বিষয়ে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি থাকতে হবে। পাশাপাশি কম্পিউটার চালানোর দক্ষতা থাকতে হবে।
২. অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক: ৪টি।
গ্রেড ও বেতন স্কেল: ১৬তম গ্রেড (২১,৯০০–৫২,৯০০ টাকা)।
যোগ্যতা ও দক্ষতা: স্বীকৃত বোর্ড থেকে অন্যূন দ্বিতীয় বিভাগ বা সমমানের জিপিএতে এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। কম্পিউটার ব্যবহারে দক্ষতাসহ টাইপিং গতি প্রতি মিনিটে বাংলায় সর্বনিম্ন ২০ শব্দ এবং ইংরেজিতে ২০ শব্দ হতে হবে।
৩. কোল্ড চেইন টেকনিশিয়ান: ১টি।
গ্রেড ও বেতন স্কেল: ১৫তম গ্রেড (২২,৮০০–৫৫,২০০ টাকা)।
যোগ্যতা: স্বীকৃত বোর্ড থেকে রেফ্রিজারেশন বা এয়ার কন্ডিশনিং ট্রেডে এইচএসসি (ভোকেশনাল) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।
৪. কীটতত্ত্বীয় টেকনিশিয়ান: ২টি।
গ্রেড ও বেতন স্কেল: ১৫তম গ্রেড (২২,৮০০–৫৫,২০০ টাকা)।
যোগ্যতা: স্বীকৃত বোর্ড থেকে জীববিজ্ঞানসহ বিজ্ঞান বিভাগে এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।
৫. ওয়ার্ড মাস্টার: ১টি।
গ্রেড ও বেতন স্কেল: ১৬তম গ্রেড (২১,৯০০–৫২,৯০০ টাকা)।
যোগ্যতা: স্বীকৃত বোর্ড থেকে এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।
৬. স্টোরকিপার: ২টি।
গ্রেড ও বেতন স্কেল: ১৬তম গ্রেড (২১,৯০০–৫২,৯০০ টাকা)।
যোগ্যতা ও শর্ত: স্বীকৃত বোর্ড থেকে এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। চূড়ান্তভাবে বিবেচিত হলে সরকারি বিধি অনুযায়ী জামানত প্রদান করতে হবে।
৭. স্বাস্থ্য সহকারী: ১৫৫টি।
গ্রেড ও বেতন স্কেল: ১৬তম গ্রেড (২১,৯০০–৫২,৯০০ টাকা)।
যোগ্যতা ও শর্ত: স্বীকৃত বোর্ড থেকে এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। প্রার্থীকে সংশ্লিষ্ট পুরোনো ওয়ার্ডের স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে। তবে একই ইউনিয়নের অন্য ওয়ার্ডের বাসিন্দারাও আবেদন করতে পারবেন।
৮. অফিস সহায়ক: ৭টি।
গ্রেড ও বেতন স্কেল: ২০তম গ্রেড (২০,০০০–৪৮,৪০০ টাকা)।
যোগ্যতা: স্বীকৃত বোর্ড থেকে এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।
বয়সসীমা
১ নভেম্বর ২০২৬ তারিখে সব প্রার্থীর বয়সসীমা ১৮ থেকে ৩২ বছরের মধ্যে হতে হবে। বয়স প্রমাণের জন্য এসএসসি বা সমমানের সনদে প্রদত্ত জন্মতারিখ বিবেচিত হবে; অ্যাফিডেভিট গ্রহণযোগ্য নয়।
আবেদন ফি
টেলিটক প্রি-পেইড মোবাইল নম্বরের মাধ্যমে এসএমএস করে আবেদন ফরম সাবমিট করার পরবর্তী ৭২ ঘণ্টার মধ্যে ফি জমা দিতে হবে।
১৪তম থেকে ১৬তম গ্রেডের পদের জন্য আবেদন ফি ১০০ টাকা ও সার্ভিস চার্জ ১২ টাকাসহ মোট ১১২ টাকা (অফেরতযোগ্য)।
২০তম গ্রেডের (অফিস সহায়ক) পদের জন্য আবেদন ফি ৫০ টাকা ও সার্ভিস চার্জ ৬ টাকাসহ মোট ৫৬ টাকা (অফেরতযোগ্য)।
অনগ্রসর নাগরিকদের ক্ষেত্রে সব গ্রেডের পদের জন্য আবেদন ফি ৫০ টাকা ও সার্ভিস চার্জ ৬ টাকাসহ মোট ৫৬ টাকা নির্ধারিত রয়েছে।
আবেদনের প্রক্রিয়া ও সময়সূচি
আগ্রহী প্রার্থীদের নির্ধারিত ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে অনলাইনে আবেদনপত্র পূরণ করতে হবে। শূন্য পদের তালিকা ও বিস্তারিত তথ্য সিভিল সার্জন কার্যালয়ের নোটিশ বোর্ড, ওয়েবসাইট ও টেলিটকের জব পোর্টালে পাওয়া যাবে।
অনলাইন আবেদন ও ফি জমাদান শুরু: ২৬ নভেম্বর ২০২৬, সকাল ১০টা।
অনলাইন আবেদনপত্র জমাদানের শেষ সময়: ২৫ ডিসেম্বর ২০২৬, বিকেল ৪টা পর্যন্ত।