টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরে ৩১ পদে চাকরি, আবেদনের সুযোগ আর ২দিন
টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরে ১৬তম ও ২০তম গ্রেডের ৩১টি পদে নিয়োগে আবেদন চলছে। আবেদনের শেষ তারিখ আগামী ১৬ এপ্রিল।
চাকরির বিবরণ—
১. পদের নাম: পিএ কাম কম্পিউটার অপারেটর
পদসংখ্যা: ৬
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি, মাইক্রোসফট অফিস বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরে শব্দের গতি প্রতি মিনিটে বাংলায় ২৫ শব্দ ও ইংরেজিতে ৩০ শব্দ।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ১২,৫০০–৩০,২৩০ টাকা (গ্রেড–১৪)
২. পদের নাম: অফিস সহায়ক
পদসংখ্যা: ২৫
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ১১,৩০০–২৭,৩০০ টাকা (গ্রেড–২০)
আবেদনের বয়সসীমা
১ মার্চ ২০২৬ তারিখে প্রার্থীর বয়স ১৮–৩২ বছর হতে হবে।
আবেদনের নিয়ম
পরীক্ষায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক প্রার্থীরা এই ওয়েবসাইটে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত আবেদনপত্র পূরণ করতে পারবেন।
আবেদন ফি
১ নম্বর পদের আবেদন ফি ১০০ টাকা ও সার্ভিস চার্জ বাবদ ১২ টাকাসহ মোট ১১২ টাকা।
২ নম্বর পদের আবেদন ফি ৫০ টাকা ও সার্ভিস চার্জ বাবদ ৬ টাকাসহ মোট ৫৬ টাকা।
আবেদনপত্র পূরণ ও আবেদন ফি জমাদানের শেষ সময়: ১৬ এপ্রিল ২০২৬, বিকেল ৫টা।
