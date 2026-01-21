বান্দরবান কালেক্টরেট স্কুল অ্যান্ড কলেজে শিক্ষকসহ বিভিন্ন পদে চাকরির সুযোগ

বান্দরবান কালেক্টরেট স্কুল অ্যান্ড কলেজে শিক্ষকসহ বিভিন্ন পদে চাকরির সুযোগ
বান্দরবান জেলা প্রশাসন পরিচালিত বান্দরবান কালেক্টরেট স্কুল অ্যান্ড কলেজ উপাধ্যক্ষ ও প্রভাষকসহ বেশ কিছু পদে জনবল নিয়োগের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করেছে। আগ্রহী যোগ্য প্রার্থীরা আগামী ৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ডাকযোগে বা সরাসরি আবেদন করতে পারবেন।
কোন পদে কতজন নিয়োগ—
প্রতিষ্ঠানটি ৬টি ক্যাটাগরিতে মোট ১৮ জন জনবল নিয়োগ দেবে। পদগুলো হলো:
উপাধ্যক্ষ: ১ জন।
প্রভাষক: ৫ জন (বাংলা, ইংরেজি, আইসিটি, রসায়ন, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে ১ জন করে)।
সহকারী শিক্ষক: ৬ জন (বাংলা-২ জন, গণিত-২ জন, রসায়ন-১ জন ও জীববিজ্ঞান-১ জন)।
সহকারী শিক্ষক (খণ্ডকালীন): ৪ জন।
ল্যাব সহকারী: ১ জন।
নিরাপত্তা প্রহরী: ১ জন।
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা—
শিক্ষক ও উপাধ্যক্ষ পদের জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকতে হবে। কোনো পর্যায়েই তৃতীয় বিভাগ গ্রহণযোগ্য নয়। ল্যাব সহকারী পদের জন্য এইচএসসি (বিজ্ঞান) ও নিরাপত্তা প্রহরীর জন্য অষ্টম শ্রেণি পাস হতে হবে। উপাধ্যক্ষ পদের জন্য সর্বোচ্চ বয়সসীমা ৫০ বছর ও অন্যান্য পদের জন্য ৪০ বছর।
বেতন ও সুযোগ-সুবিধা—
প্রভাষক পদের মূল বেতন ২২,০০০ টাকা থেকে শুরু হয়ে সর্বসাকল্যে বেতন দাঁড়াবে ৫৩,৬০০ টাকা (প্রতিষ্ঠানের সুযোগ-সুবিধাসহ)। সহকারী শিক্ষকদের বেতন ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা। উপাধ্যক্ষ ও খণ্ডকালীন শিক্ষকদের বেতন আলোচনা সাপেক্ষে নির্ধারণ করা হবে।
আবেদনপ্রক্রিয়া—
আগ্রহী প্রার্থীদের জীবনবৃত্তান্তসহ পূর্ণাঙ্গ আবেদনপত্র ‘অধ্যক্ষ, বান্দরবান কালেক্টরেট স্কুল অ্যান্ড কলেজ’ বরাবর পাঠাতে হবে। আবেদনের সাথে প্রয়োজনীয় সনদের সত্যায়িত কপি, ২ কপি ছবি ও ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার যুক্ত করতে হবে।
ব্যাংক ড্রাফটের পরিমাণ: ১নং পদের জন্য ১০০০ টাকা, ২-৪নং পদের জন্য ৫০০ টাকা ও ৫-৬নং পদের জন্য ২০০ টাকা।
আবেদনের শেষ সময়—
আবেদনপত্র আগামী ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখের মধ্যে সরাসরি অথবা ডাকযোগে পৌঁছাতে হবে।