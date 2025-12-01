নিয়োগ

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় নিয়োগ দেবে ডিন

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
বেসরকারি ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মেসি ফ্যাকাল্টিতে ডিন নিয়োগ দেওয়া হবে। আবেদন করতে লাগবে ১২ বছরের অভিজ্ঞতা। আবেদনের শেষ তারিখ ১৭ ডিসেম্বর ২০২৫।

চাকরির বিবরণ

পদের নাম: ডিন, স্কুল অব ফার্মেসি

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: ফার্মেসি বা ফার্মাসিউটিক্যাল সায়েন্সে পিএইচডি ডিগ্রি। অন্তত ১২ বছরের একাডেমিক নেতৃত্বের অভিজ্ঞতা, যার মধ্যে কমপক্ষে পাঁচ বছর সহযোগী ডিন/ডিন বা সমমানের পদে।

আবেদনের নিয়ম

আবেদনকারীকে কভার লেটার, সিভি ও তিনজন পেশাগত রেফারেন্সের তথ্যসহ আবেদন পাঠাতে হবে [email protected] এই মেইলে।

আবেদনের বিস্তারিত পাওয়া যাবে এই ঠিকানায় career.bracu.ac.bd

