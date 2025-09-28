রুরাল পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেডে নির্বাহী পরিচালক পদে নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি

রুরাল পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেডে নির্বাহী পরিচালক পদে নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি
রুরাল পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড (আরপিসিএল) ও এর অধীন একটি প্রতিষ্ঠানে দুটি নির্বাহী পরিচালক পদে জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। অন্য প্রতিষ্ঠানটি হলো বিদ্যুৎ উৎপাদন কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিমিটেড (ইজিসিবি)। উভয় পদে প্রথমে তিন বছরের জন্য চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেওয়া হবে। সর্বোচ্চ ৬৫ বছর বয়স পর্যন্ত আরও দুটি মেয়াদে (প্রতিটি ৩ বছর) চুক্তি নবায়ন করা যেতে পারে।
পদের নাম ও বিবরণ
১. নির্বাহী পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)
প্রতিষ্ঠান: রুরাল পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড (আরপিসিএল)
পদসংখ্যা: ০১
শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যন্ত্রকৌশল (Mechanical), বিদ্যুৎকৌশল (Electrical) অথবা ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিস ইঞ্জিনিয়ারিং (EEE)-এ স্নাতক ডিগ্রি। জিপিএ সিস্টেমে ন্যূনতম সিজিপিএ–৫-এর মধ্যে ৩.৫ অথবা ৪-এর মধ্যে ২.৫ থাকতে হবে। প্রচলিত পদ্ধতিতে (ক্লাস/ডিভিশন) দ্বিতীয় বিভাগ আবশ্যক। কোনো পর্যায়েই তৃতীয় বিভাগ বা শ্রেণি গ্রহণযোগ্য নয়।
অভিজ্ঞতা: সরকারি খাত বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে বিদ্যুৎ খাতে অন্তত ১৮ বছরের অভিজ্ঞতা, যার মধ্যে ৩ বছর জাতীয় বেতন স্কেলের চতুর্থ গ্রেড বা সমমানের পদে থাকতে হবে। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন কোম্পানিতে অন্তত ১৮ বছরের অভিজ্ঞতা, যার মধ্যে ৩ বছর ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার বা সমমানের পদে থাকতে হবে। বেসরকারি খাতে অন্তত ১৫ বছরের অভিজ্ঞতা, যার মধ্যে ৩ বছর বিদ্যুৎ খাতের সুপরিচিত প্রতিষ্ঠানে সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট পর্যায়ে থাকতে হবে। অন্তত পাঁচ বছরের পরিকল্পনা বা প্রকল্প ব্যবস্থাপনা অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বেতন–ভাতা: মূল বেতন মাসে ১,৪৯,০০০ টাকা।
আবেদনের সময়সীমা
২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫ থেকে ১৯ অক্টোবর ২০২৫
আবেদনের ঠিকানা
কোম্পানি সেক্রেটারি (সিএস), কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড, ইউনিক হাইটস (লেভেল-১৭), ১১৭ কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ, ঢাকা-১২১৭।
২. নির্বাহী পরিচালক (অপারেশন অ্যান্ড মেইনটেন্যান্স)
প্রতিষ্ঠান: বিদ্যুৎ উৎপাদন কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিমিটেড (ইজিসিবি)
পদসংখ্যা: ০১
আবেদনে শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যন্ত্রকৌশল, বিদ্যুৎকৌশল অথবা ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিকস ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক ডিগ্রি। জিপিএ সিস্টেমে ন্যূনতম সিজিপিএ–৫-এর মধ্যে ৩.৫ অথবা ৪-এর মধ্যে ২.৫ থাকতে হবে। প্রচলিত পদ্ধতিতে (ক্লাস/ডিভিশন) দ্বিতীয় বিভাগ আবশ্যক। কোনো পর্যায়েই তৃতীয় বিভাগ বা শ্রেণি গ্রহণযোগ্য নয়।
অভিজ্ঞতা: সরকারি খাত বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে বিদ্যুৎ খাতে অন্তত ১৮ বছরের অভিজ্ঞতা, যার মধ্যে ৩ বছর জাতীয় বেতন স্কেলের চতুর্থ গ্রেড বা সমমানের পদে থাকতে হবে। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন কোম্পানিতে অন্তত ১৮ বছরের অভিজ্ঞতা, যার মধ্যে ৩ বছর ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার বা সমমানের পদে থাকতে হবে। বেসরকারি খাতে অন্তত ১৫ বছরের অভিজ্ঞতা, যার মধ্যে ৩ বছর বিদ্যুৎ খাতের সুপরিচিত প্রতিষ্ঠানে সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট পর্যায়ে থাকতে হবে। অন্তত পাঁচ বছরের পরিকল্পনা বা প্রকল্প ব্যবস্থাপনা অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বেতন-ভাতা: মূল বেতন মাসে ১,৪৯,০০০ টাকা।
আবেদনের শেষ সময়
১৫ অক্টোবর ২০২৫
আবেদনের ঠিকানা
জেনারেল ম্যানেজার (এইচআরএম), বিদ্যুৎ উৎপাদন কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিমিটেড (ইজিসিবি), ইউনিক হাইটস (১৫তম তলা), ১১৭ কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ, ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা-১২১৭।
নির্দেশনা (উভয় পদের ক্ষেত্রে)
১। সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের প্রার্থীদের এনওসি বা যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।
২। কেবল সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত প্রার্থীদের সাক্ষাৎকারের জন্য ডাকা হবে।
৩। সাক্ষাৎকারে অংশগ্রহণের জন্য কোনো টিএ/ডিএ দেওয়া হবে না।
আবেদন ফরম পাওয়া যাবে এই ঠিকানায়।