সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশনে চাকরি, আবেদন ফি ২০০
দ্য সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশন (বাংলাদেশ)– এ ‘চিকিৎসা কর্মকর্তা’ পদে নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। আবেদনের শেষ তারিখ ২০ এপ্রিল ২০২৬। এটি পুনর্নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি।
চাকরির বিবরণ
পদের নাম: চিকিৎসা কর্মকর্তা
পদসংখ্যা: ০১
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিবিএস ডিগ্রি ও বিএমডিসি সনদ থাকতে হবে। সব পরীক্ষায় ন্যূনতম দ্বিতীয় বিভাগ/শ্রেণিসহ যেকোনো দুটিতে প্রথম বিভাগ/শ্রেণি থাকতে হবে। কোনো পরীক্ষায় তৃতীয় বিভাগ/শ্রেণি গ্রহণযোগ্য হবে না।
O' Level ও A' Level–এর ক্ষেত্রে এ দেশি–সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ড থেকে ইস্যুকৃত সমমান সার্টিফিকেট (Equivalence Certificate), বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাপ্ত ডিগ্রির ক্ষেত্রে দেশি–সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়/বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন/উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইস্যুকৃত সমমান সার্টিফিকেট (Equivalence Certificate) অনুযায়ী ডিগ্রি ও ফলাফলের (শ্রেণি/বিভাগ/জিপিএ/সিজিপিএ উল্লেখসহ) তথ্য প্রদান করতে হবে।
বয়স
২১ থেকে ৩২ বছর। বিভাগীয় প্রার্থীদের জন্য বয়স ৩৫ বছর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য।
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-৯) ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।
আবেদনের নিয়ম
বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়োগসংক্রান্ত ওয়েবসাইটে (crecruitment.bb.org.bd) অনলাইন আবেদন ফরম পূরণের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।
আবেদন ফি: ২০০ টাকা।
আবেদনের শেষ তারিখ : ২০ এপ্রিল ২০২৬, রাত ১১টা ৫৯ মিনিট।