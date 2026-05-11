বন অধিদপ্তরে ফরেস্টার পদে বড় নিয়োগ, পদ ৩৮২

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বন অধিদপ্তরের রাজস্ব খাতভুক্ত ‘ফরেস্টার’ পদে নিয়োগ দেওয়া হবে। পদ সংখ্যা ৩৮২।

চাকরির বিবরণ

পদের নাম: ফরেস্টার

পদ সংখ্যা: ৩৮২

শিক্ষাগত ও অন্যান্য যোগ্যতা: কোন স্বীকৃত বোর্ড হতে ডিপ্লোমা-ইন-ফরেস্ট্রি। উচ্চতা ১৬৩ সে.মি; ও বুকের মাপ ৭৬ সে.মি

বেতন স্কেল

৯,৭০০-২৩,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৫)

বয়সসীমা

১৮–৩২ বছর।

আবেদনের নিয়ম

বন অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট থেকে আবেদনপত্র ডাউনলোড করে পূরণ করতে হবে। ডাকযোগে অথবা বন ভবন, আগারগাঁও, ঢাকার দ্বিতীয় তলায় (Level-1)-এ রক্ষিত বাক্সে সরাসরি পৌঁছাতে হবে।

প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর, বন ভবন, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

আবেদন ফি

১০০ টাকা।

আবেদনের শেষ তারিখ

১০ জুন ২০২৬

