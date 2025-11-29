সুনামগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ, আবেদন ডাকে বা সরাসরি

সুনামগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ, আবেদন ডাকে বা সরাসরি
সুনামগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৬ষ্ঠ থেকে ২০তম গ্রেডের ৭টি পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। ডাকযোগে বা সরাসরি আবেদন করতে হবে। আবেদনের শেষ তারিখ ১৭ ডিসেম্বর ২০২৫।
পদের নাম ও বিবরণ
১. নির্বাহী প্রকৌশলী
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা (গ্রেড-৬)
বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৪২ বছর
২. প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা (গ্রেড–১০)
বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩২ বছর
৩. নিরাপত্তা প্রহরী
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা (গ্রেড-২০)
বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩২ বছর
৪. পরিচ্ছন্নতাকর্মী
পদসংখ্যা: ৩
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা (গ্রেড-২০)
বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩২ বছর
আবেদনের নিয়ম
সুনামগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট এর নোটিশ বোর্ড থেকে প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা এবং দরখাস্তের নির্ধারিত ফরমসহ অন্যান্য তথ্য সংগ্রহ করা যাবে।
‘রেজিস্ট্রার, সুনামগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, অস্থায়ী প্রশাসনিক ভবন, শান্তিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ-৩০০০’ এই ঠিকানায় ডাকযোগে অথবা সরাসরি আবেদন ফরম জমা দিতে হবে।
আবেদনের শেষ তারিখ
১৭ ডিসেম্বর ২০২৫