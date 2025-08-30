নিয়োগ

পূবালী ব্যাংক জুনিয়র অফিসার নেবে, আবেদনের সুযোগ ২দিন

পূবালী ব্যাংক পিএলসি ‘জুনিয়র অফিসার (আইন)’ পদে ২০ জন কর্মকর্তা নিয়োগ দেবে। দেশের অন্যতম বৃহৎ বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকটি এ-সংক্রান্ত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে।

আবেদনকারীদের স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এলএলএমসহ এলএলবি (সম্মান) ডিগ্রি থাকতে হবে। এসএসসি ও এইচএসসিতে ন্যূনতম জিপিএ ৪.০০ (৫.০০-এর মধ্যে) এবং স্নাতক ও স্নাতকোত্তরে ন্যূনতম সিজিপিএ ৩.০০ (৪.০০-এর মধ্যে) থাকতে হবে। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ন্যূনতম দুই বছরের চাকরির অভিজ্ঞতা থাকতে হবে অথবা আইনজীবী হিসেবে দুই বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বার কাউন্সিলের এনরোলমেন্ট সনদ থাকলে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

নির্বাচিতদের দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলা পরিচালনা, চুক্তিপত্র খসড়া ও ভোটিং, সম্পত্তির কাগজ যাচাইসহ বিভিন্ন আইনি কাজে নিয়োজিত করা হবে। বয়সসীমা সর্বোচ্চ ৩৪ বছর (৩১ জুলাই ২০২৫ অনুযায়ী)। নিয়োগপ্রাপ্তদের কমপক্ষে পাঁচ বছর চাকরির অঙ্গীকার দিতে হবে।

আগ্রহী প্রার্থীদের অনলাইনে আবেদন করতে হবে—

ওয়েবসাইটে। আবেদন করা যাবে ৩১ আগস্ট ২০২৫ তারিখ, সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত। সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষা ও মৌখিক সাক্ষাৎকারে অংশ নিতে হবে।

এক নজরে বিস্তারিত—

পদের নাম: জুনিয়র অফিসার (আইন)
পদসংখ্যা: ২০ জন

আবেদনের মাধ্যম: https://www.pubalibangla.com/career

আবেদনের শেষ সময়: ৩১ আগস্ট ২০২৫ তারিখ, সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত

