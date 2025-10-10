নিয়োগ

নভোথিয়েটারে ১৬ জনের চাকরির সুযোগ, আবেদন শেষ ১১ অক্টোবর

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
প্রথম আলো ফাইল ছবি

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীন নভোথিয়েটার রাজস্ব খাতের শূন্য পদে জনবল নিয়োগের জন্য পুনর্নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে আবেদন চলছে। ৭টি পদে মোট ১৬ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে।  বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের এ–সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, যাঁরা আগে (১২/১২/২০২৩ তারিখের বিজ্ঞপ্তি মোতাবেক) আবেদন করেছেন, তাঁদের পুনরায় আবেদন করার প্রয়োজন নেই। তাঁদের আবেদনপত্র সংরক্ষিত আছে।

আরও পড়ুন

গণপূর্ত অধিদপ্তরে বিশাল নিয়োগ, পদ ৬৬৯

পদের নাম ও সংখ্যা

১. টেকনিশিয়ান (ইলেকট্রিক্যাল)
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল: ১২,৫০০–৩০,২৩০ টাকা
২. কম্পিউটার অপারেটর
পদসংখ্যা: ৩
বেতন স্কেল: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা
৩. সেলার
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা
৪. রাইড সিমুলেটর অপারেটর
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা
৫. ডাটা এন্ট্রি অপারেটর
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা

ছবি: এআই

৬. টিকিট চেকার
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা
৭. অফিস সহায়ক
পদসংখ্যা: ৬
বেতনস্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা

আরও পড়ুন

সোনালী-অগ্রণী-কৃষি-রূপালীসহ ১১ ব্যাংক নেবে সিনিয়র অফিসার, পদ ১০১৭

আবেদনের প্রক্রিয়া

আগ্রহী প্রার্থীরা http://novotheatre.teletalk.com.bd ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

আরও পড়ুন

রংপুর পল্লী উন্নয়ন একাডেমিতে ৫৭ পদে নিয়োগ

গুরুত্বপূর্ণ তারিখ ও সময়

১. আবেদনের শেষ তারিখ: ১১/১০/২০২৫ বিকেল ৫টা পর্যন্ত
২. আবেদন ফি জমাদানের শেষ তারিখ: অনলাইন আবেদন সাবমিট করার পরবর্তী ৭২ ঘণ্টার মধ্যে।

লিখিত, মৌখিক এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ব্যবহারিক পরীক্ষার মাধ্যমে প্রার্থী বাছাই করা হবে। পরীক্ষার সময়সূচি নভোথিয়েটারের ওয়েবসাইটে (www.novotheatre.gov.bd) প্রকাশ করা হবে।
বিস্তারিত সব তথ্য এখানে দেখুন

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
নিয়োগ থেকে আরও পড়ুন