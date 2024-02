আইএফআইসি ব্যাংকে চাকরি, বেতন ৬৯,৪০০, লাগবে না অভিজ্ঞতা

নিয়োগপ্রাপ্তদের প্রবেশনকালসহ অন্তত ৫ বছর এই চাকরি করতে হবে মর্মে বন্ডে সই করতে হবে।

আবেদন যেভাবে

আগ্রহী প্রার্থীদের আইএফআইসি ব্যাংকের ওয়েবসাইটের এই লিংকে গিয়ে নিয়োগসংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য জেনে To Apply, Please click here বাটনে ক্লিক করে আবেদন করতে হবে।

আবেদনের শেষ সময়: ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৪।