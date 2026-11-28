বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে সৈনিক পদে চাকরি, সাধারণ ও টেকনিক্যাল ট্রেডে সুযোগ
বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে সৈনিক প11/28/2026 3:53:07 PM জন্য যোগ্য। আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হবে ১ ডিসেম্বর ২০২৬ তারিখ থেকে।
চাকরির বিবরণ
পদের নাম: সৈনিক
পদসংখ্যা: অনুল্লেখিত
আবেদনের বয়স
১২ মার্চ ২০২৮ তারিখে ১৭-২২ বছর হতে হবে।
শিক্ষাগত যোগ্যতা
এসএসসি ভোকেশনাল হতে সংশ্লিষ্ট কারিগরি বিষয়সহ ন্যূনতম জিপিএ-৩.০০ পেয়ে উত্তীর্ণ।
এসএসসি/সমমান (মাদ্রাসা/কারিগরি/উন্মুক্ত) পরীক্ষায় ন্যূনতম জিপিএ-৩.০০ পেয়ে উত্তীর্ণ এবং কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান থেকে ন্যূনতম তিন মাস মেয়াদি সংশ্লিষ্ট ট্রেড কোর্সে যোগ্য।
বিজ্ঞান বিভাগ/ডিপ্লোমা প্যারামেডিক কোর্স/ফিজিওথেরাপিস্ট, ওটিএ, আইসিএ এবং রেডিওগ্রাফার বিষয়ে ডিপ্লোমা সম্পন্নকারী প্রার্থীদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।
আবেদনের নিয়ম
মোবাইল এসএমএসের মাধ্যমে তিন ধাপে আবেদন সম্পন্ন করতে হবে। সাধারণ ও ট্রেড এবং বিএনসিসি, সেনাসন্তান ও টিটিআই থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রার্থীদের ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করে আবেদন করতে হবে।
আবেদন ফি
৩০০ টাকা।