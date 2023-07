বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন নেবে প্রকল্প পরিচালক

আবেদন যেভাবে

আগ্রহী প্রার্থীদের এই লিংক থেকে নির্ধারিত ছক অনুযায়ী জীবনবৃত্তান্ত লিখে পিডিএফ ফরম্যাট করে ব্যক্তিগত ই-মেইলের মাধ্যমে [email protected] ঠিকানায় পাঠাতে হবে। ই-মেইলের সাবজেক্টে CV for the Position of PD (ICSETEP) উল্লেখ করতে হবে। নিয়োগসংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য একই লিংকে জানা যাবে।

আবেদনের শেষ সময়: ২৩ জুলাই ২০২৩, রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত।