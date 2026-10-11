নিয়োগ

ঢাকা কর অঞ্চল ২৫–এর অধীনে চাকরি, পদ ৬১, বেতন স্কেল ২০০০০ থেকে ২৪০০০ টাকা

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
আয়কর বিবরণী জমা দেওয়ার কাজ চলছেছবি: প্রথম আলো

ঢাকা কর অঞ্চল ২৫–এর অধীনে ১৩ থেকে ২০ গ্রেডে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। মোট পদসংখ্যা ৬১। আবেদনের শেষ তারিখ ২৫ অক্টোবর ২০২৬।

চাকরির বিবরণ

১. পদের নাম: ব্যক্তিগত সহকারী

পদসংখ্যা: ৪

বেতন স্কেল ও গ্রেড

(গ্রেড–১৩) ২৪,০০০–৫৮,০০০ টাকা।

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২. পদের নাম: প্রধান সহকারী

পদসংখ্যা: ৬

বেতন স্কেল ও গ্রেড

(গ্রেড–১৩) ২৪,০০০–৫৮,০০০ টাকা।

৩. পদের নাম: উচ্চমান সহকারী

পদসংখ্যা: ১৩

বেতন স্কেল ও গ্রেড

(গ্রেড–১৪) ২৩,৫০০–৫৬,৮০০ টাকা।

৪. পদের নাম: সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর

পদসংখ্যা: ১১

বেতন স্কেল ও গ্রেড

(গ্রেড–১৪) ২৩,৫০০–৫৬,৮০০ টাকা।

৫. পদের নাম: অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক

পদসংখ্যা: ১৪

বেতন স্কেল ও গ্রেড

(গ্রেড–১৬) ২১,৯০০–৫২,৯০০ টাকা।

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৬. পদের নাম: অফিস সহায়ক

পদসংখ্যা: ১৩

বেতন স্কেল ও গ্রেড

(গ্রেড–২০) ২০,০০০–৪৮,৪০০ টাকা।

বয়সসীমা

১ অক্টোবর ২০২৬ তারিখে ১৮–৩২ বছর।

আবেদনের নিয়ম

পরীক্ষায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক প্রার্থীকে ওয়েবসাইটে আবেদনপত্র পূরণ করতে হবে।

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আবেদন ফি

১ থেকে ৫ নম্বর পদ: ১১২ টাকা;

৬ নম্বর পদ: ৫৬ টাকা।

আবেদনের সময়সীমা

আবেদনপত্র জমাদান শুরুর তারিখ ও সময়: ৮ অক্টোবর ২০২৬, সকাল ১০টা।

আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখ ও সময়: ২৫ অক্টোবর ২০২৬, বিকেল ৪টা।

বিস্তারিত দেখুন এই ঠিকানায়।

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