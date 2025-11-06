বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে নিয়োগ, পদসংখ্যা ৪১

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে নিয়োগ, পদসংখ্যা ৪১
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ও নিয়ন্ত্রণাধীন পাঁচটি শাখা জাদুঘরে ৪১টি পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। ৯ম থেকে ১৬তম গ্রেডের এসব পদে স্থায়ী ও অস্থায়ী উভয় ক্যাটাগরির পদ রয়েছে। ৩ নভেম্বর আবেদনপত্র পূরণ ও ফি জমা শুরু হয়েছে।
পদের নাম ও বিবরণ
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর
১. সহকারী কিপার (আরবি বা ফারসি)
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ২২,০০০–৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)
২. সহকারী কিপার (উদ্ভিদবিদ্যা)
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ২২,০০০–৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড–৯)
৩. সহকারী কিপার (ইতিহাস ও ধ্রুপদি শিল্পকলা)
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ২২,০০০–৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড–৯)
৪. প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ২২,০০০–৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড–৯)
৫. প্রকাশনা অফিসার
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ২২,০০০–৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড–৯)
৬. উপসহকারী প্রকৌশলী (পুরকৌশল)
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ১৬,০০০–৩৮,৬৪০ টাকা (গ্রেড–১০)
৭. সুপারভাইজার
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ১২,৫০০–৩০,২৩০ টাকা (গ্রেড–১১)
৮. ট্যাক্সিডার্মিস্ট
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ১২,৫০০–৩০,২৩০ টাকা (গ্রেড–১১)
৯. ড্রাফটসম্যান
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল: ১১,৩০০–২৭,৩০০ টাকা (গ্রেড–১২)
১০. প্রদর্শক প্রভাষক
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ১১,০০–২৬,৫৯০ টাকা (গ্রেড–১৩)
১১. সাঁটলিপিকার কাম কম্পিউটার অপারেটর
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ১১,০০–২৬,৫৯০ টাকা (গ্রেড–১৩)
১২. যানবাহন পরিদর্শক
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ১০,২০০–২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড–১৪)
১৩. সার্ভেয়ার
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ১০,২০০–২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড–১৪)
১৪. উচ্চমান সহকারী
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল: ১০,২০০–২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড–১৪)
১৫. প্রকাশনা সহকারী
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ১০,২০০–২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড–১৪)
১৬. সংরক্ষণ সহকারী
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ১০,২০০–২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড–১৪)
১৭. কারিগরি সহকারী (সংরক্ষণ)
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ১০,২০০–২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড–১৪)
১৮. ক্যাশিয়ার
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড–১৬)
১৯. সাবস্টেশন মেকানিক
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল: ৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড–১৬)
২০. অভ্যর্থনাকারী
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল: ৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড–১৬)
২১. বিক্রয় সহকারী
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড–১৬)
২২. রেকর্ড কিপার
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড–১৬)
২৩. টেলিফোন অপারেটর
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড–১৬)
আবেদন ফি: ৯ম ও ১০ম গ্রেডে ২২৩ টাকা, ১১তম থেকে ১২তম গ্রেডে ১৬৮ টাকা, ১৩তম থেকে ১৬তম গ্রেডে ১১২ টাকা, ১৭তম থেকে ২০তম গ্রেডে ৫৬ টাকা।
আহসান মঞ্জিল জাদুঘর, ঢাকা
১. সহকারী রসায়নবিদ (অস্থায়ী পদ)
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ২২,০০০–৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড–৯)
২. সহকারী নিবন্ধন অফিসার
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ১৬,০০০–৩৮,৬৪০ টাকা (গ্রেড–১০)
৩. উচ্চমান সহকারী
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল: ১০,২০০–২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড–১৪)
৪. নিবন্ধন সহকারী
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ১০,২০০–২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড–১৪)
৫. সংরক্ষণ সহকারী
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ১০,২০০–২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড–১৪)
৬. অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড–১৬)
৭. হিসাব সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড–১৬)
জিয়া স্মৃতি জাদুঘর, চট্টগ্রাম
১. সহকারী কিপার
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ২২,০০০–৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড–৯)
২. হিসাব সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড–১৬)
ওসমানী জাদুঘর, সিলেট
১. কেয়ারটেকার কাম ইউডিএ (অস্থায়ী)
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ১০,২০০–২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড–১৪)
স্বাধীনতা জাদুঘর
১. উপসহকারী প্রকৌশলী (বৈদ্যুতিক) (অস্থায়ী পদ)
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ১৬,০০০–৩৮,৬৪০ টাকা (গ্রেড–১০)
সাংবাদিক কাঙ্গাল হরিনাথ স্মৃতি মিউজিয়াম, কুষ্টিয়া
১. সহকারী কিপার (জাতিতত্ত্ব ও অলংকরণ শিল্পকলা) (অস্থায়ী পদ)
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ২২,০০০–৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড–৯)
২. সংরক্ষণ সহকারী (অস্থায়ী পদ)
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ১০,২০০–২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড–১৪)
বয়সসীমা
১৮–৩২ বছর।
আবেদনের নিয়ম
আবেদন ফি
৯ম ও ১০ম গ্রেড: ভ্যাটসহ ২২৩ টাকা
১১তম থেকে ১২তম গ্রেড: ভ্যাটসহ ১৬৮ টাকা
১৩তম থেকে ১৬তম গ্রেড: ভ্যাটসহ ১১২ টাকা
১৭তম থেকে ২০তম গ্রেড: ভ্যাটসহ ৫৬ টাকা
*অনগ্রসর নাগরিক (ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী, শারীরিক প্রতিবন্ধী ও তৃতীয় লিঙ্গের) প্রার্থীদের (সব গ্রেড) জন্য ভ্যাটসহ ৫৬ টাকা।
আবেদনের সময়সীমা
আবেদনপত্র পূরণ ও ফি জমাদান শুরুর তারিখ ও সময়: ৩ নভেম্বর ২০২৫, সকাল ১০টা।
আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখ ও সময়: ২৩ নভেম্বর ২০২৫, বিকেল পাঁচটা।
বিস্তারিত দেখুন এই লিংকে।