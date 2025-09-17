নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ, আবেদন ডাকযোগে

নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ, আবেদন ডাকযোগে
চাকরি–২ (নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ, আবেদন ডাকযোগে
ছবি: র ফাইল ছবি
বেসরকারি নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় ৬টি পদে জনবল নিয়োগ দেবে। আগ্রহী প্রার্থীদের লিখিত আবেদন ডাকযোগে পাঠাতে হবে। আবেদনপত্র পাঠানোর শেষ তারিখ ১১ অক্টোবর ২০২৫।
পদের নাম ও বিবরণ
১. অফিসার (মহিলা)
পদসংখ্যা: ১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যেকোনো বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। ন্যূনতম পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে বোর্ড অব ট্রাস্টিজ বা সমমানের কোনো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, ব্যাংকের বোর্ড অব ডিরেক্টরস বা করপোরেট অফিসে। এমএস অফিস (ওয়ার্ড, এক্সেল, পাওয়ারপয়েন্ট) ব্যবহারে দক্ষতা থাকতে হবে।
বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩৫ বছর
২. পিএস (মহিলা) টু চেয়ারম্যান, বোর্ড অব ট্রাস্টিজ
পদসংখ্যা: ১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যেকোনো বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। ন্যূনতম পাঁচ বছরের পেশাগত অভিজ্ঞতা থাকতে হবে, একাডেমিক বা করপোরেট পরিবেশে কাজের অভিজ্ঞতা অগ্রাধিকার পাবে। চেয়ারম্যান, ভিসির অফিস, একাডেমিক প্রধান ও প্রশাসনিক বিভাগগুলোর মধ্যে সমন্বয়ে সক্ষমতা।
বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩৫ বছর
৩. অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার (পুরুষ)
পদসংখ্যা: ০১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যেকোনো বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। ন্যূনতম দুই বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে বোর্ড অব ট্রাস্টিজ বা সমমানের প্রতিষ্ঠানে। প্রশাসনিক সমন্বয় ও গোপন নথি পরিচালনা। এমএস অফিস ব্যবহারে দক্ষতা থাকতে হবে।
বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩০ বছর
৪. কুক (ফিমেল)
পদসংখ্যা: ০১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: ন্যূনতম অষ্টম শ্রেণি পাস। ন্যূনতম দুই বছরের রান্না ও খাদ্য নিরাপত্তাবিষয়ক অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। পুষ্টিকর খাবার রান্না ও পরিবেশনায় দক্ষতা।
বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৪০ বছর
৫. অফিস সাপোর্ট স্টাফ (পুরুষ)
পদসংখ্যা: ০২
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: ন্যূনতম অষ্টম শ্রেণি পাস। বিশ্ববিদ্যালয় বা করপোরেট অফিসে সমমানের কাজে অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও অফিস সহায়তা প্রদান।
বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩০ বছর
বেতন
নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতিমালা অনুসারে (আলোচনাসাপেক্ষ)।
আবেদনপ্রক্রিয়া
আগ্রহী প্রার্থীদের হাতে লেখা আবেদনপত্রের সঙ্গে নিম্নলিখিত কাগজপত্র সংযুক্ত করতে হবে:
পূর্ণাঙ্গ জীবনবৃত্তান্ত
দুই কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি
সব সনদের সত্যায়িত কপি
জাতীয় পরিচয়পত্রের কপি
আবেদনপত্র পাঠানোর ঠিকানা
অফিস অব দ্য বোর্ড অব ট্রাস্টিজ,
নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি,
প্লট ১৫, ব্লক বি, বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২২৯।
আবেদনের শেষ তারিখ
১১ অক্টোবর ২০২৫