নিয়োগ

৮ ব্যাংকের সিনিয়র অফিসার পদে ২য় পর্যায়ে নির্বাচিত ৯৪ জন

প্রথম আলো ডেস্ক
বাংলাদেশ ব্যাংকছবি: সংগৃহীত

২০২২ সালভিত্তিক ‘সিনিয়র অফিসার (সাধারণ)’ পদে প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। আজ রোববার বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে মেধাক্রমানুসারে ৯৪ জন প্রার্থী নির্বাচিত হয়েছেন। সাতটি ব্যাংক ও একটি অর্থিক প্রতিষ্ঠানে তাদের সংযুক্ত করা হবে।

কোন প্রতিষ্ঠানে কতজন নিয়োগ পাবেন

১. সোনালী ব্যাংক পিএলসি: ৪৬

২. অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি: ১৬

৩. বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক পিএলসি: ০২

৪. বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক: ১৪

৫. রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক: ০৭

৬. কর্মসংস্থান ব্যাংক: ০৫

৭. প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক: ০৩ গ

৮. বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফিন্যান্স করপোরেশন: ০১

নিয়োগসংক্রান্ত–পরবর্তী কার্যক্রম সংশ্লষ্ট ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সম্পাদিত হবে।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
নিয়োগ থেকে আরও পড়ুন