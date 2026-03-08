নিয়োগ

চুয়েটে শিক্ষকসহ বিভিন্ন পদে চাকরির সুযোগ

সংবাদদাতা
চট্টগ্রাম প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়
চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (চুয়েট) শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারীসহ বিভিন্ন পদে জনবল নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার কর্তৃক স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়, বিভিন্ন স্থায়ী ও অস্থায়ী পদ পূরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশের প্রকৃত নাগরিকদের কাছ থেকে আবেদন আহ্বান করা হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, শিক্ষক পদে অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক ও প্রভাষক নিয়োগ দেওয়া হবে। এর মধ্যে মেকাট্রনিকস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগে অধ্যাপক, পুরকৌশল বিভাগে সহযোগী অধ্যাপক, তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক কৌশল ও পেট্রোলিয়াম অ্যান্ড মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে সহকারী অধ্যাপক এবং গণিত বিভাগ ও ইনস্টিটিউট অব আর্থকোয়াক ইঞ্জিনিয়ারিং রিসার্চে প্রভাষক পদে নিয়োগ দেওয়া হবে। ডেপুটি রেজিস্ট্রারে (সাধারণ প্রশাসন) ১ জন, ডেপুটি রেজিস্ট্রার (আইন/স্টেট, নিরাপত্তা) পদে ১ জন ও উপপরিচালক (অডিট) পদে ১ জন, আইটি বিজনেস ইনকিউবেটরের সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) পদের বিপরীতে ১ জন, সেকশন অফিসার ও আইটি বিজনেস ইনকিউবেটরের সহকারী পরিচালক (প্রকৌশল) পদের বিপরীতে ১ জন, সহকারী প্রোগ্রামার হিসাব সহকারীতে (ইইই বিভাগ) ১টি পদ এবং সহকারী বাবুর্চিতে রয়েছে ২টি পদ।

বেতনস্কেল ও বয়সসীমা—

অধ্যাপক পদে বেতন স্কেল ৫৬,৫০০-৭৪,৪০০/- এবং বয়সসীমা সর্বোচ্চ ৫২ বছর;

সহযোগী অধ্যাপক পদে সর্বোচ্চ ৪৮ বছর এবং বেতন স্কেল ৫০,০০০-৭১,২০০/–;

ডেপুটি রেজিস্ট্রার ও উপপরিচালক (অডিট) পদে বয়সসীমা সর্বোচ্চ ৪৫ বছর এবং বেতন স্কেল ৪৩,০০০-৬৯,৮৫০/–;

সহকারী অধ্যাপক পদে সর্বোচ্চ ৪০ বছর এবং বেতন স্কেল ৩৫,৫০০-৬৭,০১০/–;

প্রভাষক পদে ১৮-৩২ বছর এবং বেতন স্কেল ২২,০০০-৫৩,০৬০/-;

সেকশন অফিসার ও সহকারী প্রোগ্রামার পদে বয়সসীমা ১৮-৩২ বছর এবং বেতন স্কেল ২২,০০০-৫৩,০৬০/–;

হিসাব সহকারী পদে বেতন স্কেল ৯,৩০০-২২,৪৯০/- এবং বয়সসীমা ১৮-৩২ বছর;

সহকারী বাবুর্চি পদে বেতন স্কেল ৮,২৫০-২০,০১০/- এবং বয়সসীমা ১৮-৩২ বছর।

আবেদন করতে যা যা করণীয়

অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক, প্রভাষক, ডেপুটি রেজিস্ট্রার ও উপপরিচালক, সহকারী প্রোগ্রামার ও সেকশন অফিসার পদের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা, শর্তাবলি এবং আবেদনপত্রের নির্ধারিত ফরমেট ওয়েবসাইট থেকে সংগ্রহ করা যাবে। হিসাব সহকারী ও সহকারী বাবুর্চি পদের জন্য আবেদন সাদা কাগজে করতে হবে। সংশ্লিষ্ট পদের যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও শর্তাবলি ওয়েবসাইট থেকে সংগ্রহ করা যাবে।

আবেদন ফি

৩য় থেকে ১০ম গ্রেডের পদের জন্য ২০০ টাকা;

১১তম থেকে ১২তম গ্রেডের পদের জন্য ১৫০ টাকা;

১৩তম থেকে ১৬তম গ্রেডের পদের জন্য ১০০ টাকা এবং

১৭তম থেকে ২০তম গ্রেডের পদের জন্য ৫০ টাকার সোনালী ব্যাংক লিমিটেডের ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, সিইউইটি শাখা, চট্টগ্রামের অনুকূলে ‘রেজিস্ট্রার, CUET, চট্টগ্রাম’-এর বরাবর আবেদনপত্রের সঙ্গে জমা দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে অধ্যাপক গ্রেড-৩, সহযোগী অধ্যাপক গ্রেড–৪, সহকারী অধ্যাপক গ্রেড-৬, প্রভাষক গ্রেড-৯,ডেপুটি রেজিস্ট্রার ও উপপরিচালক পদে গ্রেড–৫, সেকশন অফিসার ও সহকারী প্রোগ্রামার পদে গ্রেড-৯, হিসাব সহকারী গ্রেড–১৬, সহকারী বাবুর্চির গ্রেড ২০।

অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক পদের আবেদনকারীর ১০ সেট দরখাস্ত; সহকারী অধ্যাপক, প্রভাষক, ডেপুটি রেজিস্ট্রার ও উপপরিচালক,সহকারী প্রোগ্রামার ও সেকশন অফিসার পদের পদের জন্য ৭ সেট দরখাস্ত এবং হিসাব সহকারী ও সহকারী বাবুর্চি পদের আবেদনকারীর ২ সেট দরখাস্ত ৩১ মার্চের মধ্যে রেজিস্ট্রার, চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিসে (অফিস চলাকালে) পৌঁছাতে হবে।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বর্ণিত বয়সসীমা প্রযোজ্য নয়। শিক্ষক পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে উচ্চতর ডিগ্রিধারীদের বয়সসীমা শিথিল যোগ্য।

