নিয়োগ

ডাটা এন্ট্রি অপারেটর পদে চুক্তিতে নিয়োগ, পদ ৫০০০

প্রথম আলো ডেস্ক
এআই/প্রথম আলো

ডাটা এন্ট্রি অপারেটর পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ই-জোন এইচআরএম লিমিটেড। আউটসোর্সিং চুক্তিতে মোট ৫০০০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আবেদনের শেষ তারিখ ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৬।

চাকরির বিবরণ

পদের নাম: ডাটা এন্ট্রি অপারেটর

পদসংখ্যা: ৫০০০

শিক্ষাগত যোগ্যতা

এইচএসসি/ সমমান ডিগ্রি থাকলে আবেদন করা যাবে।

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বেতন-ভাতা

২৫,০০০-৪০,০০০ টাকা (শর্ত প্রযোজ্য)।

নিয়োগের ধরন

চুক্তিভিত্তিক (১৮ মাস)।

কর্মস্থল

৫৩ জেলায় ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে।

আবেদনের নিয়ম

form.ezjobsbd.com লিংকে প্রবেশ করে রেজিস্ট্রেশন করে আবেদন করতে হবে।

আবেদনের শেষ তারিখ

২০ সেপ্টেম্বর ২০২৬

বিস্তারিত দেখুন এই ঠিকানায়

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