রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সহযোগী ও সহকারী অধ্যাপক পদে নেবে ১১ জন

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সহযোগী ও সহকারী অধ্যাপক পদে নেবে ১১ জন
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রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজে সহযোগী ও সহকারী অধ্যাপক পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। মোট পদসংখ্যা ১১। আবেদনের শেষ তারিখ ২৪ নভেম্বর ২০২৬।
চাকরির বিবরণ
১. পদের নাম: সহযোগী অধ্যাপক
পদসংখ্যা: ৩
বেতন স্কেল
১,০০,০০০-১,৪২,৪০০ টাকা।
২. পদের নাম: সহকারী অধ্যাপক
পদসংখ্যা: ৮
বেতন স্কেল
৭১,৫০০-১,৩৪,০০০ টাকা।
বিষয়ের নাম ও সংখ্যা
ইতিহাস-১, বাংলা-১, ইংরেজি-১, রাষ্ট্রবিজ্ঞান-১, অর্থনীতি-১, ভূগোল-১, মনোবিজ্ঞান-১, নৃ–বিজ্ঞান-১, ফোকলোর-১, আইন-১, সমাজকর্ম-১
আবেদনের নিয়ম
প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ ১১ সেট দরখাস্ত জমা দিতে হবে। ওয়েবসাইট থেকে নির্ধারিত আবেদনপত্র ডাউনলোড করতে হবে।
আবেদনের শেষ তারিখ
২৪ নভেম্বর ২০২৬, বিকেল ৪টা।