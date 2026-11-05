নিয়োগ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সহযোগী ও সহকারী অধ্যাপক পদে নেবে ১১ জন

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ফাইল ছবি
প্রথম আলোকে নির্ভরযোগ্য সূত্র হিসেবে পেতে হলেএখানে ক্লিক করুন

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজে সহযোগী ও সহকারী অধ্যাপক পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। মোট পদসংখ্যা ১১। আবেদনের শেষ তারিখ ২৪ নভেম্বর ২০২৬।

চাকরির বিবরণ

১. পদের নাম: সহযোগী অধ্যাপক

পদসংখ্যা: ৩

বেতন স্কেল

১,০০,০০০-১,৪২,৪০০ টাকা।

আরও পড়ুন

৯ম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা কবে, এনটিআরসিএ জানাল সময়

২. পদের নাম: সহকারী অধ্যাপক

পদসংখ্যা: ৮

বেতন স্কেল

৭১,৫০০-১,৩৪,০০০ টাকা।

বিষয়ের নাম ও সংখ্যা

ইতিহাস-১, বাংলা-১, ইংরেজি-১, রাষ্ট্রবিজ্ঞান-১, অর্থনীতি-১, ভূগোল-১, মনোবিজ্ঞান-১, নৃ–বিজ্ঞান-১, ফোকলোর-১, আইন-১, সমাজকর্ম-১

আরও পড়ুন

ইউরোপের ঘণ্টাপ্রতি বেতন যে ১০ দেশে সবচেয়ে বেশি

আবেদনের নিয়ম

প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ ১১ সেট দরখাস্ত জমা দিতে হবে। ওয়েবসাইট থেকে নির্ধারিত আবেদনপত্র ডাউনলোড করতে হবে।

আবেদনের শেষ তারিখ

২৪ নভেম্বর ২০২৬, বিকেল ৪টা।

আরও পড়ুন

নিউজিল্যান্ড শিক্ষার্থী ভিসায় আনল চার পরিবর্তন

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
নিয়োগ থেকে আরও পড়ুন