নিয়োগ

ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে নবম ও দশম গ্রেডে চাকরির সুযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন (ডিএসসিসি)
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ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের রাজস্ব খাতভুক্ত নবম ও দশম গ্রেডে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। মোট পদসংখ্যা ১৮। আবেদনের শেষ সময় ২৬ নভেম্বর।

চাকরির বিবরণ

১. পদের নাম: সহকারী প্রকৌশলী (পুর)

পদসংখ্যা: ৬

বেতন স্কেল ও গ্রেড

২২,০০০–৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড–৯)

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২. পদের নাম: সহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ)

পদসংখ্যা: ২

বেতন স্কেল ও গ্রেড

২২,০০০–৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড–৯)।

৩. পদের নাম: সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল ও গ্রেড

২২,০০০–৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড–৯)।

৪. পদের নাম: উপসহকারী প্রকৌশলী (পুর)

পদসংখ্যা: ৫

বেতন স্কেল ও গ্রেড

১৬,০০০–৩৮,৬৪০ টাকা (গ্রেড–১০)।

৫. পদের নাম: উপসহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল ও গ্রেড

১৬,০০০–৩৮,৬৪০ টাকা (গ্রেড–১০)।

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৬. পদের নাম: উপসহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ)

পদসংখ্যা: ৩

বেতন স্কেল ও গ্রেড

১৬,০০০–৩৮,৬৪০ টাকা (গ্রেড–১০)।

বয়সসীমা

১৮–৩২ বছর।

আবেদনের নিয়ম

পরীক্ষায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক প্রার্থীরা ওয়েবসাইটে আবেদনপত্র পূরণ করতে পারবেন।

আবেদন ফি

২২৩ টাকা। তবে অনগ্রসর শ্রেণির (ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী, শারীরিক প্রতিবন্ধী ও তৃতীয় লিঙ্গের) প্রার্থীদের জন্য আবেদন ফি ৫৬ টাকা।

আবেদনের সময়সীমা

আবেদনপত্র পূরণ ও পরীক্ষার ফি জমাদান শুরুর তারিখ ও সময়: ৫ নভেম্বর ২০২৬, সকাল ১০টা।

আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখ ও সময়: ২৬ নভেম্বর ২০২৬, বিকেল ৫টা।

বিস্তারিত দেখুন এ ঠিকানায়।

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