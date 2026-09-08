নিয়োগ

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অধীন বড় নিয়োগ, পদ ১১২

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
মডেল: মেহেদী ও মিশুছবি: জাহিদুল করিম

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন করপোরেশনে ১১ থেকে ১৬ গ্রেডে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। মোট পদসংখ্যা ১১২। আবেদনের শেষ তারিখ ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬।

চাকরির বিবরণ

১. পদের নাম: সহকারী হিসাব কর্মকর্তা

পদসংখ্যা: ১৯

গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-১১) ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা।

২. পদের নাম:সহকারী মাঠ তত্ত্বাবধায়ক

পদসংখ্যা: ৩৭

গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-১২) ১১,৩০০-২৭,৩০০ টাকা।

৩. পদের নাম: উচ্চ বিভাগীয় সহকারী (প্রশাসন)

পদসংখ্যা: ১৪

গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-১৪) ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা

৪. পদের নাম: উচ্চ বিভাগীয় সহকারী (হিসাব)

পদসংখ্যা: ১৫

গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-১৪) ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা

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৫. পদের নাম:নিম্ন বিভাগীয় সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক (প্রশাসন)

পদসংখ্যা: ১৪

গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-১৬) ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা

৬. পদের নাম:নিম্ন বিভাগীয় সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক (হিসাব)

পদসংখ্যা: ১৩

গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-১৬) ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা

বয়সসীমা

১ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে ১৮ থেকে ৩২ বছরের মধ্যে হতে হবে।

আবেদনের নিয়ম

https://bfidc.teletalk.com.bd/bfidc_2024_2026/ ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।

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আবেদন ফি

১ ও ২ নম্বর পদ: ১৬৮ টাকা (সার্ভিস চার্জসহ);

৩ থেকে ৬ নম্বর পদ: ১১২ টাকা (সার্ভিস চার্জসহ)।

আবেদনের সময়সীমা

আবেদন শুরু: ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬, সকাল ১০টা।

আবেদন শেষ: ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬, বিকেল ৪টা।

বিশেষ নির্দেশনা

২১ মে ২০২৪ তারিখের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী যাঁরা ইতিমধ্যে আবেদন করেছেন, তাঁদের পুনরায় আবেদন করার প্রয়োজন নেই।

বিস্তারিত দেখুন এই ঠিকানায়

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