পপিতে সহকারী পরিচালক পদে পুনর্বিজ্ঞপ্তি, বেতন ৯৮ হাজার টাকা পর্যন্ত
বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ‘পিপলস ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্টেশন (পপি)’ পুনর্বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি প্রধান কার্যালয়ের ক্ষুদ্র অর্থায়ন কার্যক্রমের জন্য ‘সহকারী পরিচালক-ক্ষুদ্রঋণ’ পদে লোকবল নিয়োগ দেবে। পদটিতে স্নাতকোত্তর পাস প্রার্থীরা ডাকযোগে, সরাসরি বা ই–মেইলের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। আবেদনের শেষ সময় আগামী ১০ নভেম্বর।
সংক্ষিপ্ত তথ্য
–পদের নাম: সহকারী পরিচালক-ক্ষুদ্রঋণ (পুনঃ সার্কুলার)
–পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
–শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকতে হবে।
–ক্ষুদ্র অর্থায়ন কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট পদে কমপক্ষে ২ বছরসহ ন্যূনতম ১০ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
–৬০-৭০টি শাখার দায়িত্ব পালন অথবা ৩০০ কোটি টাকা ঋণস্থিতি পরিচালনার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
–বাজেট প্রণয়ন, প্রতিবেদন তৈরি ও বিশ্লেষণে দক্ষতা এবং কর্মী ব্যবস্থাপনা ও কর্মী উন্নয়নের যোগ্যতা থাকতে হবে।
–কম্পিউটারে কাজের দক্ষতা থাকতে হবে।
–পরিদর্শনের কাজে মাসে কমপক্ষে ১২-১৪ দিন ঢাকার বাইরে যাওয়ার মানসিকতা থাকতে হবে।
প্রধান দায়িত্বসমূহ
সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে অবস্থান করে ক্ষুদ্র অর্থায়ন কার্যক্রম পরিচালনা, বাজেট প্রণয়ন, প্রতিবেদন তৈরি ও বিশ্লেষণ, কর্মী ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন এবং শাখা পরিদর্শনের মাধ্যমে ঋণ কার্যক্রম তদারকি করা।
বেতন ও সুবিধাসমূহ
মাসিক বেতন: শিক্ষানবিশকালে সর্বসাকল্যে ৮৯,১৮০ টাকা এবং চাকরি স্থায়ীকরণের পর মাসিক বেতন হবে ৯৮,৪২০ টাকা।
অন্যান্য সুবিধা: ২টি উৎসব ভাতা, বৈশাখী ভাতা, বাৎসরিক ইনক্রিমেন্ট, প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, মোবাইল ভাতা, শহর ভাতা ও সংস্থার অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হবে। পাশাপাশি মাঠ পরিদর্শনের ক্ষেত্রে সংস্থার গাড়ি ব্যবহারের সুবিধা থাকবে।
কর্মস্থল
ঢাকা (তবে পরিদর্শন কাজে মাসে কমপক্ষে ১২-১৪ দিন ঢাকার বাইরে যেতে হবে)।
আবেদন প্রক্রিয়া
আগ্রহী প্রার্থীদের জাতীয় পরিচয়পত্রসহ সব সনদপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি, ২ কপি রঙিন ছবি, দুজন পরিচয় প্রদানকারী ব্যক্তির নাম, ঠিকানা, পেশা, পদবি, মোবাইল নম্বর এবং পূর্ণাঙ্গ জীবনবৃত্তান্তসহ আবেদনপত্র পাঠাতে হবে। আবেদনের খামের ওপর পদের নাম উল্লেখ করতে হবে। আবেদন ই–মেইলের মাধ্যমেও ([email protected]) পাঠানো যাবে। পূর্বে যাঁরা আবেদন করেছেন, তাঁদের আবেদন না করার জন্য বলা হয়েছে।
ডাকযোগে/কুরিয়ারে/সরাসরি পাঠানোর ঠিকানা: উপপরিচালক, মানবসম্পদ ও প্রশিক্ষণ, পিপলস ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্টেশন (পপি), ৫/১১-এ, ব্লক-ই, লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭।
আবেদনের শেষ সময়: ১০ নভেম্বর ২০২৬।
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